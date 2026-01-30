Βασίλης Τζίγκος: Πέθανε ο δήμαρχος Φιλιατών

Σε ηλικία 69 ετών, πέθανε ο δήμαρχος Φιλιατών, Βασίλειος Τζίγκος.

Σύμφωνα με το thespro, ο δήμαρχος άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα Παρασκευή 30/01/2026,στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Η κηδεία του θα τελεστεί στους Φιλιάτες, όπου διετέλεσε δήμαρχος μέχρι σήμερα, ενώ η ταφή θα γίνει στο χωριό καταγωγής του, την ακριτική Πόβλα.

