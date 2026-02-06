Βελόπουλος: Lady Gaga από American Horror Story ως «απόδειξη» για το σκάνδαλο Έπσταϊν

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος υπέπεσε σε σοβαρή γκάφα κατά την τηλεοπτική του εμφάνιση την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 στο κανάλι OPEN, όταν επιχείρησε να αναφερθεί στο σκάνδαλο Τζέφρι Έπσταϊν και στις σχετικές αποκαλύψεις.

Στο πλαίσιο σχολιασμού για την –κατά τον ίδιο– αποσιώπηση του θέματος από τα ελληνικά ΜΜΕ, ο κ. Βελόπουλος παρουσίασε ως «τεκμήριο» φωτογραφία της Lady Gaga από τη σειρά American Horror Story: Hotel, όπου η τραγουδίστρια υποδύεται την Countess.

«Δείτε εδώ, τη βλέπετε αυτή την κυρία. Δείτε τα παιδιά δεξιά και αριστερά τι πίνουν; Κόκκινο χρώμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπονοώντας ότι η εικόνα προέρχεται από τον λεγόμενο «φάκελο Έπσταϊν» και σχετίζεται με την υπόθεση βιασμών και εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Η φωτογραφία που προβλήθηκε είναι γνωστή σκηνή από την 5η σεζόν της σειράς (2015–2016), όπου η Lady Gaga εμφανίζεται με δύο παιδιά να κρατούν ποτήρια με κόκκινο υγρό (που στην πλοκή παραπέμπει σε αίμα).

Η εμφάνιση της φωτογραφίας προκάλεσε άμεσες και έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χρήστες του Χ (πρώην Twitter) χαρακτήρισαν το περιστατικό «κρεσέντο παραπληροφόρησης»

O Βελόπουλος δείχνει στην εκπομπή του Στραβελάκη στο OPEN φωτογραφία από σκηνή της σειράς τρόμου “Hotel”, που πρωταγωνιστεί η Lady Gaga όπου υποδύεται την Countess, ως ντοκουμέντο από την υπόθεση Eipstein. Και μετά αναρωτιέστε γιατί σας θεωρούν ηλίθιους οι εκλεκτοί σας. pic.twitter.com/0y4BoGVVvH — Tassos (@tg128) February 5, 2026

Στην αρχή νόμισα ότι ήταν φωτοσοπ αλλά τελικά είναι αλήθεια. Ο Βελόπουλος δείχνει τη Lady Gaga σε φωτογραφία από τη σειρά Hotel παρουσιάζοντας την ως μέλος του Επσταιν 😂

Το κλάμα σε αυτή τη χώρα δεν έχει τελειωμό 😂 pic.twitter.com/LbvX0KgTsx — Νίνος (@n1kos_ntg) February 5, 2026

