Βελόπουλος: Ποιος θα υπηρετήσει στο στρατό; Οι Πακιστανοί, οι Αφγανοί και όλοι αυτοί που μαζεύει εδώ η Κυβέρνηση;

Ακραία σκληρή η απάντηση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου για όσα είπε ο πρωθυπουργός για το στράτευμα ενόψει νέου νομοσχεδίου για τις Ενοπλες Δυνάμεις.

«Ο πρωθυπουργός δεν έχει ακόμα καταλάβει ότι το πρόβλημα δεν είναι ο αριθμός των αξιωματικών αλλά κυρίως η λειψανδρία που παρατηρείται λόγω της κατάρρευσης του δημογραφικού. Η «πρεμούρα» της κυβέρνησης του είναι να δίνει επιδόματα σε λαθρομετανάστες και όχι κίνητρα να γεννηθούν Έλληνες.

Ρωτάμε λοιπόν τον πρωθυπουργό: Ποιος θα υπηρετήσει στο στρατό; Οι Πακιστανοί, οι Αφγανοί και όλοι αυτοί που μαζεύει εδώ και είναι υπερήφανος ή οι Έλληνες που είναι περήφανοι που είναι Έλληνες αλλά δεν θα υπάρχουν πλέον με την πολιτική που ο ίδιος ασκεί;»

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



