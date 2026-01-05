Βενεζουέλα: Τάνκερ πετρελαίου αναχώρησαν χωρίς σύστημα αναγνώρισης για να αποφύγουν τις κυρώσεις

Όλα τα ταυτοποιηθέντα πλοία που αναχώρησαν τελούν υπό καθεστώς κυρώσεων από τις ΗΠΑ. Μια ξεχωριστή ομάδα πλοίων, που υπόκεινται επίσης σε κυρώσεις, αναχώρησαν από τη χώρα τις τελευταίες ημέρες κενά αφού ξεφόρτωσαν εισαγωγές ή ολοκλήρωσαν εγχώρια ταξίδια μεταφοράς.

Βενεζουέλα: Τάνκερ πετρελαίου αναχώρησαν χωρίς σύστημα αναγνώρισης για να αποφύγουν τις κυρώσεις
05 Ιαν. 2026 15:30
Pelop News

Περίπου δώδεκα δεξαμενόπλοια φορτωμένο βενεζουελανό αργό και καύσιμα αναχώρησαν τις τελευταίες ημέρες από τα χωρικά ύδατα της χώρας με κλειστό το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης, σπάζοντας φαινομενικά τον αυστηρό αποκλεισμό που επέβαλαν οι ΗΠΑ εν μέσω μεγάλης πίεσης που έφθασε μέχρι την αιχμαλώτιση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, όπως ανέφερε η υπηρεσία παρακολούθησης πλοίων TankerTrackers.com.

Όλα τα ταυτοποιηθέντα πλοία που αναχώρησαν τελούν υπό καθεστώς κυρώσεων από τις ΗΠΑ. Μια ξεχωριστή ομάδα πλοίων, που υπόκεινται επίσης σε κυρώσεις, αναχώρησαν από τη χώρα τις τελευταίες ημέρες κενά αφού ξεφόρτωσαν εισαγωγές ή ολοκλήρωσαν εγχώρια ταξίδια μεταφοράς.

Οι αναχωρήσεις πλοίων που μεταφέρουν βενεζουελανό αργό θα μπορούσαν να είναι μια ανακούφιση για την κρατική πετρελαϊκή εταιρία της Βενεζουέλας PDVSA, η οποία είχε συσσωρεύσει ένα πολύ μεγάλο πλωτό απόθεμα ως συνέπεια του αποκλεισμού των ΗΠΑ, που ξεκίνησε τον περασμένο μήνα οδηγώντας στη διακοπή των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας.

Οι εξαγωγές πετρελαίου είναι η κύρια πηγή εσόδων της Βενεζουέλας. Προσωρινή κυβέρνηση υπό την υπουργό Πετρελαίου και αντιπρόεδρο της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκες θα χρειαστεί τα έσοδα προκειμένου να χρηματοδοτήσει δαπάνες και να εξασφαλίσει τη σταθερότητα στη χώρα.

Τουλάχιστον τέσσερα από τα δεξαμενόπλοια που αναχώρησαν έφυγαν από τα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας μέσω μιας διαδρομής βόρεια του νησιού Μαργκαρίτα έπειτα από σύντομη στάση κοντά στο θαλάσσιο σύνορο της χώρας, ανέφερε η TankerTrackers.com, μετά την ταυτοποίηση των πλοίων από δορυφορικές εικόνες.

Πηγή με γνώση των εγγράφων για αναχωρήσεις πλοίων δήλωσε στο Reuters ότι τουλάχιστον τέσσερα υπερδεξαμενόπλοια έλαβαν το ελεύθερο από τις αρχές της Βενεζουέλας τις τελευταίες ημέρες προκειμένου να εγκαταλείψουν τα χωρικά ύδατα κλείνοντας τους πομποδέκτες του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης AIS.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν οι αναχωρήσεις πραγματοποιήθηκαν αψηφώντας τα μέτρα των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε προχθές, Σάββατο, πως το «πετρελαϊκό εμπάργκο» στη Βενεζουέλα είναι σε πλήρη ισχύ, αλλά πρόσθεσε πως στο πλαίσιο της μετάβασης οι μεγαλύτεροι πελάτες της Βενεζουέλας, περιλαμβανομένης της Κίνας, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν πετρέλαιο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:38 Έρχεται μεγάλη κακοκαιρία: Πελοπόννησος, Ήπειρος, Ιόνιο, Μακεδονία και Θράκη σε «Red Code»
17:28 Η αμερικανική Αυτοκρατορία ξαναχτυπά
17:24 «Πέθανε από πολυοργανική ανεπάρκεια στον Παναμά, φουσκάλες σε όλο της το σώμα», μαρτυρία από συνταξιδιώτισσα της συμβολαιογράφου από την Κεφαλονιά
17:20 Δυτική Αχαΐα: Έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού του Δήμου ενόψει κακοκαιρίας
17:12 Πάτρα – Δέντρο των Ξωτικών: Τελετή Λήξης με Live Πετράκος και Καμβυσιδη 
17:10 Από 30 άτομα θα βάλουν στο γήπεδο Απόλλων και Κρόνος στο μεγάλο παιχνίδι, η ανακοίνωση της ΕΟΚ
17:04 Κομισιόν: Η Ελλάδα δεν έχει ζητήσει βοήθεια για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών
16:56 Ο Μαδούρο με τα… μάτια Πατρινών: «Το δέλεαρ είναι τα 300 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου»
16:48 Αναπτυξιακός Νόμος: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης στα καθεστώτα Μεταποίησης και Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης
16:40 Μυστήριο με ζευγάρι Ελλήνων από την Κεφαλονιά στον Παναμά: Πέθανε αιφνιδίως η σύζυγος – Σε κρίσιμη κατάσταση ο σύζυγος στο Παρίσι
16:32 Μαρινάκης για Μαδούρο: Τα κόμματα που συγκρίνουν τη Βενεζουέλα με Ουκρανία και Κύπρο κάνουν κακό στα συμφέροντά μας
16:26 Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν οι 40 νεκροί και οι 116 τραυματίες της τραγωδίας
16:24 Στάρμερ μετά τις δηλώσεις Τραμπ: «Στέκομαι στο πλευρό της Γροιλανδίας»
16:16 Συγκροτήθηκε η ειδική Επιτροπή για το πρόβλημα σε συχνότητες του FIR Αθηνών
16:08 Απάτη-μαμούθ στη Θεσσαλονίκη: Πάνω από 300 χρυσές λίρες άρπαξαν από 98χρονο προσποιούμενοι απαγωγή του γιου του
16:05 Επιστροφή στη δράση για τις γυναίκες του ΝΟΠ
16:00 Αιγιάλεια: Μπορεί να ξυπνήσει το ρήγμα της Ελίκης; – Ο Γ. Παπαδόπουλος εξηγεί τα δεδομένα
15:51 Δυτική Ελλάδα: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης
15:42 Πάτρα: Πρόγραμμα εφημερευόντων ιατρών στις 6 Ιανουαρίου
15:34 Πάτρα: Τι λέει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ