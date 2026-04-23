Βενιζέλος κατά κυβέρνησης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Άτεχνος χειρισμός και μικροκομματική λογική

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και όσα έχουν ειπωθεί δημόσια το τελευταίο διάστημα, επιμένοντας ότι ο χειρισμός του θέματος έγινε με πολιτικούς όρους, χωρίς θεσμική καθαρότητα και με εμφανή μικροκομματική στόχευση.

Μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έστρεψε τα πυρά του τόσο προς τη νομοθετική διαχείριση του ζητήματος όσο και προς τη γενικότερη κυβερνητική τακτική, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση δεν μπορεί να εξετάζεται αποσπασματικά, αλλά ως σύμπτωμα βαθύτερης κρίσης στη λειτουργία των θεσμών.

Αιχμές για το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος στάθηκε και στο θεσμικό πλαίσιο που αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει επαρκώς συστηματική και λεπτομερής ρύθμιση για την ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων εισαγγελέων. Όπως ανέφερε, ο σχετικός κανονισμός που εισήχθη το 2021 από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρουσιάζει προβλήματα και αφήνει ανοιχτά ερμηνευτικά ζητήματα.

Κατά την ανάλυσή του, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο οδηγείται στην πράξη προς μια κατεύθυνση ανανέωσης της θητείας των εισαγγελέων, χωρίς όμως να έχουν λυθεί με σαφήνεια όλες οι θεσμικές και νομικές εκκρεμότητες. Με αυτή τη διατύπωση θέλησε να δείξει ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο πολιτικό, αλλά και νομοτεχνικό, καθώς οι ασάφειες του πλαισίου μπορεί να δημιουργούν πρόσθετες εντάσεις.

«Παλινωδία» στο κυβερνητικό αφήγημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ίδια την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι η κυβέρνηση εμφανίζει ένα σταθερό αφήγημα σύμφωνα με το οποίο οι βουλευτές δεν φέρουν καμία ευθύνη. Ωστόσο, όπως παρατήρησε, αυτή η γραμμή σκοντάφτει σε αντιφάσεις από τη στιγμή που στη δικογραφία υπάρχει αναφορά σε ηθική αυτουργία.

Εκεί ακριβώς ο Ευάγγελος Βενιζέλος άφησε μία από τις πιο αιχμηρές του φράσεις, διερωτώμενος αν, από τη στιγμή που γίνεται λόγος για ηθικό αυτουργό, τίθεται και ζήτημα «ηθικού αυτουργού του ηθικού αυτουργού». Με αυτή την αναφορά επιχείρησε να αναδείξει ότι η υπόθεση δεν επιτρέπει εύκολες πολιτικές απλουστεύσεις και ότι η κυβερνητική επιχειρηματολογία εμφανίζει ρωγμές.

Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη στο ίδιο θεσμικό κάδρο

Ο κ. Βενιζέλος προχώρησε ακόμη περισσότερο, επιχειρώντας να συνδέσει διαφορετικές υποθέσεις που απασχόλησαν τη δημόσια ζωή τα τελευταία χρόνια. Όπως είπε, οι παρακολουθήσεις που έγιναν πριν αποκαλυφθούν οι νόμιμες υποκλοπές δεν θα μπορούσαν, κατά την εκτίμησή του, να συμβαίνουν εν αγνοία της κυβέρνησης.

Στο ίδιο πλαίσιο έκανε λόγο για μια ιδιότυπη ειρωνεία, λέγοντας ότι οι πολιτικοί έπεσαν οι ίδιοι θύματα υποκλοπών, σε μια φράση που έδωσε ιδιαίτερο τόνο στην παρέμβασή του. Παράλληλα, επιχείρησε να διαχωρίσει τις υποθέσεις ως προς τη φύση τους, σημειώνοντας ότι τα Τέμπη ήταν μια τραγωδία που έφερε στην επιφάνεια τα θεσμικά προβλήματα, ενώ οι υποκλοπές και ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι τραγωδίες με την ίδια έννοια, αλλά «θεσμικά δυστυχήματα».

Με αυτόν τον τρόπο παρουσίασε μια εικόνα συσσώρευσης κρίσεων, τις οποίες συνέδεσε με ένα κοινό υπόστρωμα: την ποιότητα της δημοκρατίας και τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών στη χώρα.

«Έχει τελειώσει το μοντέλο της μονοκομματικής κυβέρνησης»

Σε καθαρά πολιτικό επίπεδο, ο Ευάγγελος Βενιζέλος υποστήριξε ότι το μοντέλο της μονοκομματικής διακυβέρνησης, όπου -όπως είπε- όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται τελικά από ένα πρόσωπο, έχει φτάσει στα όριά του.

Μάλιστα, προχώρησε και σε ευρύτερη εκτίμηση για τη συμπεριφορά του εκλογικού σώματος στη μεταπολιτευτική περίοδο, σημειώνοντας ότι ο ελληνικός λαός δίνει συνήθως δύο διαδοχικές εντολές, αλλά δεν δίνει τρίτη. Με αυτή τη φράση άφησε σαφές πολιτικό υπονοούμενο για τα όρια αντοχής του σημερινού κυβερνητικού σχήματος και για τις μελλοντικές πολιτικές ισορροπίες.

Οι διεθνείς εξελίξεις και η ανάγκη σταθερής στρατηγικής

Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δεν περιορίστηκε στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, αλλά στάθηκε και στις διεθνείς εξελίξεις, λέγοντας ότι η διεθνής κοινότητα βρίσκεται σε κατάσταση έντονης αναταραχής. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, υπογράμμισε πως η Ελλάδα οφείλει να συνδέσει την εθνική στρατηγική με την κοινωνική και πολιτική σταθερότητα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτό θα είναι κομβικό ζητούμενο για οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση.

Ειδική αναφορά έκανε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, λέγοντας ότι η ελληνική πλευρά πρέπει να διατηρεί πάντα τον έλεγχο του ρυθμού των εξελίξεων. Παράλληλα, εμφανίστηκε απαισιόδοξος για τη Μέση Ανατολή, εκτιμώντας ότι το μεσανατολικό δεν πρόκειται να λυθεί οριστικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



