Βεντέτα στα Βορίζια: «Θέλουν να μας διώξουν» λένε από την οικογένεια Φραγκιαδάκη

Διαψεύδουν κατηγορηματικά πληροφορίες που τους θέλουν να έχουν αποχωρήσει από τα Βορίζια μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, τονίζοντας ότι παραμένουν στο χωριό και μάλιστα «είμαστε περισσότεροι από πριν», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν.

Όπως υποστηρίζουν, οι αναφορές περί εγκατάλειψης του χωριού δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και εντάσσονται, κατά τους ίδιους, σε μια ευρύτερη προσπάθεια εκφοβισμού και περιθωριοποίησής τους.

«Θέλουν να μας διώξουν από τα Βορίζια»

«Θέλουν να μας διώξουν από τα Βορίζια, δεν θα τους περάσει», δηλώνουν, επισημαίνοντας ότι παραμένουν στα σπίτια τους και δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρουν, οι ίδιοι ήταν εκείνοι που «αμύνθηκαν απέναντι στους φονιάδες», όπως λένε, επαναλαμβάνοντας ότι από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν σε θέση άμυνας και όχι επίθεσης.

Σε ό,τι αφορά το πρόσφατο επεισόδιο που οδήγησε στην υποβολή μήνυσης, μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη δίνουν τη δική τους εκδοχή.

Όπως αναφέρουν, μέλος της οικογένειας μετέβη σε σπίτι συγγενικού προσώπου προκειμένου να παραλάβει προσωπικά αντικείμενα. Το συγκεκριμένο σπίτι, όπως επισημαίνουν, είναι μεσοτοιχία με την κατοικία της μητέρας του Φανούρη Καργάκη.

Κατά τους ίδιους, στο σημείο προκλήθηκε «μεγάλη ένταση χωρίς λόγο», με αποτέλεσμα να δεχθούν, όπως καταγγέλλουν, απειλές. «Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να πάμε στο ίδιο μας το σπίτι και να ερχόμαστε αντιμέτωποι με απειλές», σημειώνουν, υποστηρίζοντας ότι παρόμοια περιστατικά δεν ήταν μεμονωμένα. «Έγινε μία, έγινε δύο, αλλά πλέον ο κόμπος έφτασε στο χτένι», αναφέρουν, εξηγώντας ότι για τον λόγο αυτό αναγκάστηκαν να κινηθούν νομικά.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες αναφορές της οικογένειας Φραγκιαδάκη προς τις Αστυνομικές Αρχές, με τη μορφή παραπόνων και συστάσεων, για όσα όπως καταγγέλλεται βίωναν σε καθημερινή βάση.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, λόγω της μη συμμόρφωσης των αποδεκτών των συστάσεων και της κλιμάκωσης των βίαιων επεισοδίων σε βάρος τους, κρίθηκε πλέον αναγκαία η υποβολή έγκλησης και η παραπομπή της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη.

Στον εισαγγελέα η μητέρα του Φανούρη Καργάκη

Νωρίτερα, στον εισαγγελέα Ηρακλείου βρέθηκε η μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη από τα Βορίζια, στο πλαίσιο του νέου επεισοδίου που καταγράφεται στο χωριό, το οποίο εξακολουθεί να ζει στη σκιά του αιματηρού περιστατικού της 1ης Νοεμβρίου.

Οι σχέσεις μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη παραμένουν εκρηκτικές, με το «κλίμα σιωπής» που είχε επιβληθεί τους προηγούμενους μήνες να σπάει, καθώς οι αντεγκλήσεις, οι ύβρεις και οι μηνύσεις επανέρχονται στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η αδελφή της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη -η οποία είχε τραυματιστεί στο χέρι κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών- υπέβαλε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού σε βάρος των γονέων του Φανούρη Καργάκη. Η μήνυση αφορά τα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης.

Ακολούθησε η σύλληψη και των δύο γονέων του 39χρονου, ωστόσο ο πατέρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ, καθώς έχει διαγνωστεί με γρίπη και παρουσιάζει χαμηλό κορεσμό οξυγόνου. Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών στο Ηράκλειο.

Ύβρεις και απειλές η αφορμή

Ως αφορμή για το νέο επεισόδιο φέρεται, σύμφωνα με την καταγγελία, το γεγονός ότι η αδελφή της θανούσης πέρασε έξω από το σπίτι της οικογένειας Καργάκη, με τους γονείς του Φανούρη να της απευθύνουν -όπως υποστηρίζει- ύβρεις και απειλές.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι, παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη έχουν αποχωρήσει από τα Βορίζια, το κλίμα στο χωριό παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η μία οικογένεια έχει ζητήσει από την άλλη να μην διέρχονται ή να μην πλησιάζουν μέλη της από τη γειτονιά της.

Παρά τις προσπάθειες κατοίκων της περιοχής να διατηρηθούν χαμηλοί τόνοι και να αποφευχθούν νέες εντάσεις, οι συναντήσεις μελών των δύο οικογενειών στα στενά του χωριού ή στα καφενεία συνεχίζουν να πυροδοτούν αντιπαραθέσεις, επιβεβαιώνοντας ότι η πληγή που άνοιξε το αιματοκύλισμα παραμένει ανοιχτή.

«Μήνυση έκαναν οι μητέρες των φονιάδων και κρατούν μόνο τη μάνα μου μέσα»

Σύμφωνα με μαρτυρία της κόρης της γυναίκας που έχει συλληφθεί, η ίδια δίνει τη δική της εκδοχή για το πώς ξεκίνησε η αψιμαχία μεταξύ των γυναικών, που οδήγησε στη μήνυση σε βάρος της μητέρας της, καταγγέλλοντας σοβαρές παραλείψεις και άνιση μεταχείριση από τις αρχές.

Όπως αναφέρει, τη μήνυση υπέβαλαν η Γεωργία Φραγκιαδάκη, μητέρα του Στιβακτάκη, καθώς και η Ελένη Ρωμανάκη, μητέρα των αδελφών Φραγκιαδάκη.

«Ήρθαν η μάνα του φονιά και η αδερφή της σκοτωμένης, που είναι κι αυτή μάνα ενός από τους φονιάδες του Στιβακτάκη, και πέρασαν έξω από το σπίτι της μάνας μου. Η μάνα μου τους είπε “τι δουλειά έχετε να περνάτε από εδώ; Μου φάγατε το παιδί και είστε στα πόδια μου”», αναφέρει.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, η αντίδραση που ακολούθησε ήταν σοκαριστική: «Της απάντησαν “θα φάμε κι άλλους” και γελούσαν. Από εκεί ξεκίνησε η ένταση».

Η κόρη της γυναίκας που συνελήφθη θέτει ευθέως ερωτήματα για τη στάση των αρχών: «Αφού δεν πήγαν σήμερα στο δικαστήριο, γιατί δεν τους έκαναν βίαιη προσαγωγή; Γιατί άφησαν μόνο τη μάνα μου μέσα;».

Παράλληλα, εκφράζει έντονη ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της μητέρας της: «Η μάνα μου αυτή τη στιγμή κινδυνεύει. Η καρδιά της, η πίεσή της ανεβαίνει, λιποθυμάει».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ιατροδικαστική έκθεση, η οποία –όπως τονίζεται– βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών:

«Η ιατροδικαστική έκθεση βγήκε. Η γυναίκα είναι σκοτωμένη από κάτω προς τα πάνω, σε όρθια θέση. Άρα ποιος τη σκότωσε; Ο αδερφός μου ή ο κουνιάδος μου, που ήταν από πάνω;».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται: «Υπάρχουν 17 οπές από πυροβόλο όπλο, 34 διαμπερή τραύματα και 3 από κυνηγετικό».

Η μαρτυρία καταλήγει με έκκληση για ίση μεταχείριση και απόδοση ευθυνών: «Δεν μπορεί οι μητέρες των φονιάδων να κάνουν μηνύσεις και η μάνα μου, που έχασε το παιδί της, να κρατείται και να κινδυνεύει η ζωή της».

