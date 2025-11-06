Βέροια: Δύο χρόνια φυλακή σε οδηγό που υπό την επήρεια μέθης παρέσυρε και σκότωσε 55χρονο

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, ενώ του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Επιπλέον, ο άνδρας αθωώθηκε για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου.

06 Νοέ. 2025 16:20
Ποινή φυλάκισης δύο ετών και δύο μηνών επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης στον 63χρονο που οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης και τραυμάτισε θανάσιμα 55χρονο, το Δεκέμβριο του 2018, στη Βέροια.

Η παράσυρση, έγινε όταν το θύμα βρισκόταν πίσω από κάδο απορριμμάτων. Ο 63χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε με αποτέλεσμα να βγει εκτός δρόμου και να παρασύρει τον 55χρονο αφού πρώτα προσέκρουσε στον κάδο.

Μετά από το τροχαίο ο 63χρονος έφυγε από το σημείο και εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα, ενώ το θύμα κατέληξε ύστερα από νοσηλεία στο νοσοκομείο. Από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ καθώς το αποτέλεσμα της αλκοολομέτρησης στο οποίο υποβλήθηκε ήταν θετικό.

Στην απολογία του ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο του οχήματος στην προσπάθειά του να αποφύγει ένα αγριογούρουνο που είδε να διασχίζει το οδόστρωμα και τόνισε ότι ουδέποτε αντιλήφθηκε την παρουσία του θύματος στο σημείο. Όσον αφορά την κατηγορία της μέθης, ο ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν πιάσει το τιμόνι του αυτοκινήτου αλλά αφότου επέστρεψε στο σπίτι, πριν εντοπιστεί από τους αστυνομικούς.
