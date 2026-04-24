Βγήκε ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play-offs της Euroleague

Η Μονακό αξιοποίησε την έδρα της, νίκησε 79-70 τη Μπαρτσελόνα και προκρίθηκε στα play-offs και θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού για μία θέση στο Final-4 της Αθήνας.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουκλ, Μόγκουλκοτς, Καρντούμ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-14, 49-35, 58-53, 79-70

Τα ομαδικά στατιστικά της Μονακό: 23/38 δίποντα, 8/25 τρίποντα, 9/10 βολές, 33 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 9 επιθετικά), 19 ασίστ, 6 κλεψίματα, 11 λάθη, 2 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά της Μπαρτσελόνα: 22/37 δίποντα, 7/28 τρίποντα, 5/8 βολές, 34 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 11 επιθετικά), 12 ασίστ, 7 κλεψίματα, 13 λάθη, 2 μπλοκ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Η Μονακό θα παίξει με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ το Game 1 των playoffs (28/4, 21:15), ενώ η Μπαρτσελόνα θα στραφεί στις εγχώριες υποχρεώσεις.

