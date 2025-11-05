Βία στο κέντρο του Ηρακλείου: Παρέα ανηλίκων ξυλοκόπησε 19χρονο για 20 ευρώ

Σοκαριστική καταγγελία από 19χρονο στο Ηράκλειο, ο οποίος έπεσε θύμα άγριας επίθεσης και απόπειρας ληστείας από τρεις ανήλικους στο πάρκο Γεωργιάδη. Οι δράστες συνελήφθησαν λίγες ώρες αργότερα στη Νέα Αλικαρνασσό.

05 Νοέ. 2025 14:26
Pelop News

Εφιαλτικές στιγμές περιέγραψε ένας 19χρονος από το Ηράκλειο, ο οποίος έπεσε θύμα επίθεσης και απόπειρας ληστείας από παρέα ανηλίκων, σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με το patris.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 6:30 το απόγευμα της Τρίτης (4/11/2025), έξω από το πάρκο Γεωργιάδη, την ώρα που ο νεαρός κατευθυνόταν προς το κέντρο. Όπως κατήγγειλε, τρία άτομα τον πλησίασαν, με έναν από αυτούς να πέφτει πάνω του σκόπιμα.

«Έπεσε πάνω μου και μου ζήτησε τον λόγο γιατί τον έσπρωξα. Του είπα ότι δεν έγινε επίτηδες και τότε μου είπε “δώσε μου 20 ευρώ”. Όταν απάντησα πως δεν έχω χρήματα, με άρπαξε από τον λαιμό και μου έδωσε μία κουτουλιά», περιέγραψε ο 19χρονος.

Ο νεαρός αιμορραγούσε από τη μύτη και, όπως είπε, ζαλίστηκε και λιποθύμησε για λίγα λεπτά από τον πόνο. Κατάφερε όμως να απομακρυνθεί και να ειδοποιήσει την οικογένειά του, η οποία κινητοποιήθηκε αμέσως.

Οι γονείς του, σε συνεργασία με την αστυνομία, εντόπισαν τους ανήλικους στη Νέα Αλικαρνασσό λίγες ώρες αργότερα. Οι τρεις δράστες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο τμήμα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και σωματική βλάβη.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για μια ακόμη βίαιη επίθεση από ανήλικους σε δημόσιο χώρο, σε σημείο που βρίσκεται δίπλα σε σχολεία και χώρους περιπάτου.
