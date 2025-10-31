Βιετνάμ: Τραγικός απολογισμός από τις πλημμύρες, 13 νεκροί και 11 αγνοούμενοι

Ο αριθμός των θυμάτων από τις πλημμύρες στο κεντρικό Βιετνάμ αυξήθηκε σε 13 νεκρούς, ενώ 11 άτομα παραμένουν αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των βιετναμικών αρχών. Οι καταρρακτώδεις βροχές, που κορυφώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές σε μια περιοχή που περιλαμβάνει τις ιστορικές πόλεις Χουέ και Χόι Αν, οι οποίες ανήκουν στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Πάνω από 116.000 σπίτια έχουν βυθιστεί στα νερά, ενώ 5.000 εκτάρια καλλιεργειών έχουν καταστραφεί, όπως αναφέρει η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών. Οι πλημμύρες έχουν πλήξει σοβαρά το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, προκαλώντας διακοπές στην κυκλοφορία και διαρροές ηλεκτρικής ενέργειας σε πολλές περιοχές. Σε πόλεις όπως η Ντα Νανγκ, η Χουέ και η Χόι Αν, τα νερά έχουν φτάσει σε ύψη 1-2 μέτρων, βυθίζοντας σπίτια μέχρι τις στέγες και απομονώνοντας κοινότητες.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι οι βροχοπτώσεις, που ξεπέρασαν τα 1.000 χιλιοστά σε 24 ώρες σε ορισμένες περιοχές, θα διαρκέσουν μέχρι αργά το Σάββατο, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων και πλημμυρισμών. Ήδη, έχουν καταγραφεί πάνω από 120 κατολισθήσεις σε κύριες οδικές αρτηρίες, ενώ δυνάμεις διάσωσης και στρατού έχουν κινητοποιηθεί για την παροχή βοήθειας και την απομάκρυνση κατοίκων. Η τουριστική βιομηχανία πλήττεται ιδιαίτερα, με χιλιάδες ακυρώσεις κρατήσεων σε ξενοδοχεία της Χόι Αν, που δέχθηκε πάνω από 4,4 εκατομμύρια επισκέπτες πέρυσι.

