Βιετνάμ: Τραγικός απολογισμός από τις πλημμύρες, 13 νεκροί και 11 αγνοούμενοι

Καταστροφικές βροχοπτώσεις στο κεντρικό τμήμα – Ζημιές σε 116.000 σπίτια, καλλιέργειες και υποδομές

Βιετνάμ: Τραγικός απολογισμός από τις πλημμύρες, 13 νεκροί και 11 αγνοούμενοι
31 Οκτ. 2025 9:36
Pelop News

Ο αριθμός των θυμάτων από τις πλημμύρες στο κεντρικό Βιετνάμ αυξήθηκε σε 13 νεκρούς, ενώ 11 άτομα παραμένουν αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των βιετναμικών αρχών. Οι καταρρακτώδεις βροχές, που κορυφώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές σε μια περιοχή που περιλαμβάνει τις ιστορικές πόλεις Χουέ και Χόι Αν, οι οποίες ανήκουν στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Πάνω από 116.000 σπίτια έχουν βυθιστεί στα νερά, ενώ 5.000 εκτάρια καλλιεργειών έχουν καταστραφεί, όπως αναφέρει η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών. Οι πλημμύρες έχουν πλήξει σοβαρά το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, προκαλώντας διακοπές στην κυκλοφορία και διαρροές ηλεκτρικής ενέργειας σε πολλές περιοχές. Σε πόλεις όπως η Ντα Νανγκ, η Χουέ και η Χόι Αν, τα νερά έχουν φτάσει σε ύψη 1-2 μέτρων, βυθίζοντας σπίτια μέχρι τις στέγες και απομονώνοντας κοινότητες.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι οι βροχοπτώσεις, που ξεπέρασαν τα 1.000 χιλιοστά σε 24 ώρες σε ορισμένες περιοχές, θα διαρκέσουν μέχρι αργά το Σάββατο, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων και πλημμυρισμών. Ήδη, έχουν καταγραφεί πάνω από 120 κατολισθήσεις σε κύριες οδικές αρτηρίες, ενώ δυνάμεις διάσωσης και στρατού έχουν κινητοποιηθεί για την παροχή βοήθειας και την απομάκρυνση κατοίκων. Η τουριστική βιομηχανία πλήττεται ιδιαίτερα, με χιλιάδες ακυρώσεις κρατήσεων σε ξενοδοχεία της Χόι Αν, που δέχθηκε πάνω από 4,4 εκατομμύρια επισκέπτες πέρυσι.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:38 Τι έδειξαν οι έλεγχοι για χρήση κράνους στη Δυτική Ελλάδα την τελευταία εβδομάδα
10:36 ΝΔ: Έφυγε ο πρώην βουλευτής Γιάννης Καβαρατζής
10:31 Αγρίνιο: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα, αλλά οδηγούσε!
10:27 Επιμένει ο Μητροπολίτης Δωδώνης: «Απαράδεκτο» το πουκάμισο έξω σε ομιλητή
10:24 Πιάστηκε γυναίκα με ναρκωτικά στην Πάτρα
10:16 Πάτρα: Την λήστεψαν και ζητούσαν λύτρα για την επιστροφή των κλοπιμαίων
10:15 Airbnb: Συνεχής αύξηση καταλυμάτων και κλινών βραχυχρόνιας μίσθωσης
10:07 Κριτική ΣΥΡΙΖΑ στον Φεύγα για τον χαρακτηρισμό αγροτών ως «ξεβολεμένων»
10:04 Συνελήφθη 48χρονος διακινητής κοκαΐνης στη Θεσσαλονίκη
10:00 Εφτασε στο αεροδρόμιο «Βενιζέλος» με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών
9:57 Παπαθανάσης: 72,6 εκατ. ευρώ από ΕΣΠΑ για επαγγελματική κατάρτιση
9:52 Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 1/11
9:48 Η αλήθεια πίσω από το φαινόμενο των «γαλάζιων σκύλων» στο Τσερνόμπιλ
9:36 Βιετνάμ: Τραγικός απολογισμός από τις πλημμύρες, 13 νεκροί και 11 αγνοούμενοι
9:36 ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας: Κινητοποιήσεις από τη Δευτέρα για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ
9:25 Ηράκλειο: Συνελήφθησαν 6 άτομα για την επίθεση σε Βορίδη, έφοδος στον «Ευαγγελισμό» BINTEO
9:23 Ουκρανικό: Το τηλεφώνημα έντασης και οι απαιτήσεις πριν την ακύρωση συνάντησης Τραμπ – Πούτιν
9:13 Ποια είναι η πρώτη γυναίκα χειρουργός μεταμοσχεύσεων ήπατος στην Ελλάδα ΦΩΤΟ
9:12 Halloween: Η εμφάνιση που επέλεξε ο Γιάννης Αντετοκούμπο ΦΩΤΟ
9:01 «Trick or treat» στον Λευκό Οίκο: Το ζεύγος Τραμπ σε ρυθμούς Halloween ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ