Βικτώρια: Σφοδρές καταιγίδες προκαλούν καταστροφικές πλημμύρες BINTEO

Σφοδρή καταιγίδα που έπληξε την περιοχή της Βικτώριας στην Αυστραλία προκάλεσε ξαφνικές και καταστροφικές πλημμύρες το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου 2026, με αποτέλεσμα πολλά αυτοκίνητα να παρασυρθούν στη θάλασσα και χιλιάδες κάτοικοι να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι αρχές εξέδωσαν έκτακτη προειδοποίηση για τις περιοχές κατά μήκος του Μεγάλου Ωκεάνιου Δρόμου (Great Ocean Road), ενός από τους πιο διάσημους και γραφικούς παραθαλάσσιους δρόμους παγκοσμίως (μήκους περίπου 240 χλμ.), καλώντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν κάθε μετακίνηση.

Ένα μεγάλο τμήμα του δρόμου, από την περιοχή Lorne έως το Wye River, έκλεισε και για τις δύο κατευθύνσεις λόγω των πλημμυρών. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι:

Πολλά οχήματα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά του ποταμού Wye River προς την παραλία και τον ωκεανό.

Διασώστες της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (CFA) απεγκλώβισαν πολίτες που είχαν παγιδευτεί μέσα σε αυτοκίνητα και σε χώρους στάθμευσης τροχόσπιτων.

Περίπου 6.500 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση εξαιτίας των καταιγίδων.

Δραματικά βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αυτοκίνητα να παρασύρονται από τα νερά, ενώ η βροχή και οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να πλήττουν την περιοχή.

🌧Flash Flood Emergency #Australia Major Flash flooding is continuing to affect the Wye River in Victoria. A violent thunderstorm has triggered life-threatening flash flooding at Wye River on the Great Ocean Road, with videos posted to social media showing an SUV swept out to… pic.twitter.com/vekvcIFH6u — News.Az (@news_az) January 15, 2026

Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από λίγες ημέρες ο ίδιος δρόμος είχε κλείσει προσωρινά λόγω πυρκαγιών σε χαμηλή βλάστηση, κατά τη διάρκεια ενός σφοδρού κύματος καύσωνα, αποδεικνύοντας την ακραία μεταβλητότητα των καιρικών συνθηκών στην περιοχή.

Οι αρχές συνιστούν στους κατοίκους να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να αποφεύγουν περιοχές κοντά σε ποτάμια και παραλίες μέχρι να εκλείψουν οι κίνδυνοι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



