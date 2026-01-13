ΒΙΝΤΕΟ από επίθεση καρχαρία σε γυναίκα στη Βραζιλία

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που μια γυναίκα που έκανε snorkeling δέχτηκε επίθεση από καρχαρία, ενώ έκανε διακοπές στη Βραζιλία.

Όπως αναφέρει η New York Post, το υλικό δείχνει καρχαρίες να κυκλώνουν την Ταϊάνε Νταλαζέν, 36 ετών, καθώς κολυμπά στο αρχιπέλαγος Φερνάντο ντε Νορόνια της Βραζιλίας, όταν ένας από αυτούς επιταχύνει προς το μέρος της και τη δαγκώνει στον μηρό.

Gruesome video captures moment shark chomps on snorkeler’s thigh: ‘I felt him shaking my leg’ https://t.co/gd2HW6OJvC pic.twitter.com/cTCgybrXc9 — New York Post (@nypost) January 12, 2026

Η Ταϊάνε Νταλαζέν, δικηγόρος στο Σάο Πάουλο, φαίνεται να χτυπιέται απελπισμένα προσπαθώντας να απομακρύνει τον καρχαρία από πάνω της, καθώς εκείνος αρχίζει να την τραβά προς τα κάτω. Τελικά, ο ξεναγός της εκδρομής, Νέγκο Νορόνια, την απελευθέρωσε χτυπώντας το ζώο. «Ένιωσα να μου τραντάζει το πόδι», είπε σε βραζιλιάνικη εφημερίδα για το τρομακτικό περιστατικό, το οποίο συνέβη την Παρασκευή.

«Νόμιζα πως δεν μπορούσα να βγάλω το χέρι μου έξω, γιατί μπορεί να το ξέσκιζε. Ο Νέγκο άρχισε να χτυπά τον καρχαρία με γροθιές και με άφησε», πρόσθεσε.

Η Ταϊάνε Νταλαζέν μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο για περίθαλψη, ενώ η φίλη της, χειρουργός δερματολόγος, της παρείχε τις πρώτες βοήθειες καθ’ οδόν. Η παθιασμένη σέρφερ μοιράστηκε στο Ίνσταγκραμ φωτογραφίες με τα αιματηρά σημάδια από το δάγκωμα. Παρά την τρομακτική εμπειρία, η Νταλαζέν υπέστη μόνο επιφανειακά τραύματα, χωρίς να υπάρχουν ζημιές στους μύες ή στους τένοντες του ποδιού της.

