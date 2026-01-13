ΒΙΝΤΕΟ από επίθεση καρχαρία σε γυναίκα στη Βραζιλία

Πως η 36χρονη σέρφερ στη Βραζιλία κατάφερε να σωθεί από την επίθεση καρχαρία.

ΒΙΝΤΕΟ από επίθεση καρχαρία σε γυναίκα στη Βραζιλία
13 Ιαν. 2026 8:27
Pelop News

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που μια γυναίκα που έκανε snorkeling δέχτηκε επίθεση από καρχαρία, ενώ έκανε διακοπές στη Βραζιλία.

Όπως αναφέρει η New York Post, το υλικό δείχνει καρχαρίες να κυκλώνουν την Ταϊάνε Νταλαζέν, 36 ετών, καθώς κολυμπά στο αρχιπέλαγος Φερνάντο ντε Νορόνια της Βραζιλίας, όταν ένας από αυτούς επιταχύνει προς το μέρος της και τη δαγκώνει στον μηρό.

Η Ταϊάνε Νταλαζέν, δικηγόρος στο Σάο Πάουλο, φαίνεται να χτυπιέται απελπισμένα προσπαθώντας να απομακρύνει τον καρχαρία από πάνω της, καθώς εκείνος αρχίζει να την τραβά προς τα κάτω. Τελικά, ο ξεναγός της εκδρομής, Νέγκο Νορόνια, την απελευθέρωσε χτυπώντας το ζώο. «Ένιωσα να μου τραντάζει το πόδι», είπε σε βραζιλιάνικη εφημερίδα για το τρομακτικό περιστατικό, το οποίο συνέβη την Παρασκευή.

«Νόμιζα πως δεν μπορούσα να βγάλω το χέρι μου έξω, γιατί μπορεί να το ξέσκιζε. Ο Νέγκο άρχισε να χτυπά τον καρχαρία με γροθιές και με άφησε», πρόσθεσε.

Η Ταϊάνε Νταλαζέν μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο για περίθαλψη, ενώ η φίλη της, χειρουργός δερματολόγος, της παρείχε τις πρώτες βοήθειες καθ’ οδόν. Η παθιασμένη σέρφερ μοιράστηκε στο Ίνσταγκραμ φωτογραφίες με τα αιματηρά σημάδια από το δάγκωμα. Παρά την τρομακτική εμπειρία, η Νταλαζέν υπέστη μόνο επιφανειακά τραύματα, χωρίς να υπάρχουν ζημιές στους μύες ή στους τένοντες του ποδιού της.

ΒΙΝΤΕΟ από επίθεση καρχαρία σε γυναίκα στη Βραζιλία

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:11 Δήμος Πατρέων: Αντιδράσεις για το νομοσχέδιο κατάργησης των σχολικών επιτροπών – Κάλεσμα σε κινητοποιήσεις
12:09 ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Διαχρονικά προβλήματα και χαραμάδες διαφθοράς» από την κατάθεση Κατσινοπούλου
12:06 Αυτός είναι ο Αιγύπτιος που είναι κοντά στον ΝΟΠ
12:06 Αντιπαράθεση μετεωρολόγων για την κακοκαιρία: «Μην επιτρέπετε σε κανέναν να σας οδηγήσει στον βούρκο του» απαντά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης
11:59 Με νέα άνοδο ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας
11:54 Συναγερμός για την εξαφάνιση 25χρονου από το Μαρούσι – Ενεργοποίηση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
11:51 Δείτε ποιος πατρινός είναι στη νεοσύστατη επιτροπή προπονητών της ΟΜ.Ε.Π.Ο.Α.
11:43 Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας από την Πάτρα: Εμφανίστηκε αυτοβούλως ο άνδρας που είχε καταγραφεί σε κάμερες
11:40 Τέλος και επίσημα ο Πόλιπακ από τον Προμηθέα
11:39 Όταν η ύπαιθρος μιλά, η πολιτική εξουσία δοκιμάζεται
11:36 ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Από 16 Φεβρουαρίου ξεκινούν τα 13ωρα, τι αλλάζει
11:35 Αγρίνιο: Τρεις συλλήψεις για καταδικαστική απόφαση και εκκρεμή εντάλματα
11:33 Πάτρα: Νέο ξενοδοχείο στο κέντρο;
11:30 Η απάντηση του Πατριαρχείου στην Ρωσία για τον Βαρθολομαίο
11:26 Εθνικός Πατρών: Παρελθόν ο Χρ. Καραπίτσος
11:26 On air σύγκρουση Τσιλιά–Μαρούδα: «Παίρνεις γραμμή από το ΚΚΕ» στον διάλογο για τα μπλόκα
11:23 Χατζηδάκης: 11 κυβερνητικές δεσμεύσεις για το 2026
11:22 Αγροτικά μπλόκα στη Δυτική Μακεδονία: Αποκλεισμοί σε Εγνατία και κάθετο άξονα Κοζάνης–Φλώρινας
11:19 Ηλεία: Συλλήψεις σε Πύργο και Βάρδα για καταδικαστική απόφαση και παραβάσεις ΚΟΚ
11:18 Μονοδενδρι: Στο «μπαλκόνι» της Πίνδου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ