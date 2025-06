ΒΙΝΤΕΟ από τη μαζική έξοδο των Ιρανών από την Τεχεράνη μετά τα χτυπήματα του Ισραήλ

Μαζική αποχώρηση Ιρανών από την Τεχεράνη καταγράφεται τις τελευταίως ώρες μετά τα ισραηλινά χτυπήματα την πόλη και κατευθύνεται προς τον βορρά όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Kλιμάκωση των επιθέσεων Ισραήλ – Ιράν, νεκροί στο Τελ Αβίβ, ποια η τύχη του Χαμενεΐ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Tehran’s Babaei Highway, residents are fleeing the city. #OperationRisingLion #IRGCTerrorists pic.twitter.com/dK2YTwYgGh

Το πρακτορείο σημειώνει ότι παρατηρείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση σε όλες τις εξόδους της Τεχεράνης.

Εικόνες από τη μαζική έξοδο των Ιρανών από την Τεχεράνη αναρτήθηκαν και στα κοινωνικά δίκτυα.

Footage circulating social media shows long queues of cars reportedly trying to leave Tehran, cross referencing on Google aligns data to footage. pic.twitter.com/H9v1LKJPs5

