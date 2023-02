ΒΙΝΤΕΟ η στιγμή που χιονοστιβάδα «καταπίνει» ομάδα σκιέρ στην Ινδία

Νεκροί δυο σκιέρ από την Πολωνία, από χιονοστιβάδα στην Ινδία.

Στο βίντεο φαίνεται η χιονοστιβάδα να κατεβαίνει από την ύψους 4.400 μέτρων κορυφή του όρους Αφαρβάτ και να «καταπίνει» τους σκιέρ. Το χιόνι παρέσυρε άλλα 21 άτομα, τα οποία, όμως, διασώθηκαν.

Συνολικά το χιόνι σκέπασε 21 τουρίστες και τους δύο οδηγούς τους από το Κασμίρ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο ανέσυρσαν νεκρούς τους δύο σκιέρ από την Πολωνία ενώ κατάφεραν να ανασύρουν σώους 19 ξένους τουρίστες και τους δύο οδηγούς από το Κασμίρ. Οι διασωθέντες, η εθνικότητα των οποίων δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο όπου τους χορηγήθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Two Polish citizens were killed and at least 8 Russians were injured in an avalanche at the Gulmarg ski resort in India.

