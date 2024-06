ΒΙΝΤΕΟ η στιγμή που δυνατά κύματα «εξαφανίζουν» 20χρονη στο Σότσι

Στο βίντεο φαίνεται η κοπέλα να είναι στην παραλία μαζί με τον σύντροφό της, στο Σότσι, στη Ρωσία. Κάποια στιγμή τα κύματα ήταν τόσο δυνατά με αποτέλεσμα να χάσουν την ισορροπία τους και να χαθεί η 20χρονη μέσα στη θάλασσα.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε στις 16 Ιουνίου και έκτοτε η 20χρονη αγνοείται. Η γυναίκα παρασύρθηκε από τα μανιασμένα κύματα εν μέσω κακοκαιρίας στο τουριστικό θέρετρο του Σότσι, ενώ περπατούσε στην παραλία.

Σημειώνεται ότι εκείνη την ημέρα οι παραλίες στο Σότσι ήταν κλειστές, λόγω της κακοκαιρίας που επικρατούσε στην περιοχή.

A young woman was swept into the open sea during a storm in Sochi, Russia

She was on the beach with her boyfriend. At one moment the waves knocked the couple off their feet. The man managed to get out, but the young woman was swept back into the sea by the current.

So far… pic.twitter.com/T1bRqYnKGI

— NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2024