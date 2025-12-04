ΒΙΝΤΕΟ κομβόι από νεκροφόρες στο αγροτικό μπλόκο στα Μάλγαρα

ΒΙΝΤΕΟ κομβόι από νεκροφόρες στο αγροτικό μπλόκο στα Μάλγαρα Φωτογραφία: Eurokinisi
04 Δεκ. 2025 17:00
Pelop News

Με μηχανοκίνητη πορεία με τις νεκροφόρες τους, εφθασαν στο αγροτικό μπλόκο στα Μάλγαρα, ιδιοκτήττες γραφείων τελετών, ξεκινώντας από τη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Αμετακίνητοι οι αγρότες: Κλειστή η Εγνατία στην Κομοτηνή, μπλόκο στον Προμαχώνα – Κινητοποιήσεις από Θράκη έως Πάτρα

Όπως αναφέρουν, στόχος τους είναι να δείξουν τη στήριξή τους στους αγρότες που παραμένουν για τέταρτη συνεχόμενη μέρα στο σημείο, αλλά και να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους.

«Θέλουμε να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στους αγρότες, σε έναν κλάδο ο οποίος είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας. Συντασσόμαστε στο πλάι τους ειρηνικά και, για τον ίδιο σκοπό, θέλουμε να αναδείξουμε και τα δικά μας προβλήματα που μας απασχολούν επί δεκαετίες», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Νέστορας Νικολόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Μακεδονίας.

Φωτογραφία: Eurokinisi

Φωτογραφία: Eurokinisi

Δεκάδες νεκροφόρες συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στα κοιμητήρια «Αναστάσεως του Κυρίου» και από εκεί κατευθύνθηκαν στα Μάλγαρα, προκειμένου να ενωθούν με τους αγρότες και να διαμαρτυρηθούν μαζί τους.

«Πλέον το θέμα δεν είναι καθαρά αγροτικό, αλλά ήταν η αφορμή για να αναδειχθούν κι άλλα κοινωνικά προβλήματα. Χθες ήρθαν οι οδηγοί ταξί και οι “λαϊκατζήδες”, σήμερα ήρθαν τα γραφεία κηδειών, αύριο έρχονται οι φορτηγατζήδες, που είναι κι αυτό ένα κομμάτι το οποίο μας αγγίζει. Όπως πολλοί λένε ότι κλείνουμε τους δρόμους, ενοχλούμε και σταματάμε την κυκλοφορία, οι φορτηγατζήδες είναι αυτοί που θα εμφανιστούν εδώ και σε όλα τα μπλόκα — και έρχονται κι άλλα επαγγέλματα», ανέφερε ο Χρήστος Γκατζάρας, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας.

 

