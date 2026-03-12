Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση στον Περσικό Κόλπο: Πήραν φωτιά το Safesea Vishnu και το «Zefyros»

Σε νέα φάση έντασης περνά η κρίση στον Περσικό Κόλπο, μετά την επίθεση που δέχθηκε το δεξαμενόπλοιο Safesea Vishnu, με τις πληροφορίες να αποδίδουν την ενέργεια στους Φρουρούς της Επανάστασης. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στόχος ήταν το αμερικανικής ιδιοκτησίας πλοίο, το οποίο έπλεε στην περιοχή του βορείου Περσικού Κόλπου, ενώ από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε επηρεάστηκε και το ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο Zefyros.

Η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 12 Μαρτίου, σε περιοχή κοντά στο ιρακινό λιμάνι Χορ αλ Ζουμπάιρ, μέσα στα χωρικά ύδατα του Ιράκ και στη ζώνη όπου πραγματοποιούνται μεταφορές φορτίου από πλοίο σε πλοίο. Το Reuters μετέδωσε ότι τα δύο δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν σε αυτή την περιοχή, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις από λιμενικές και ναυτιλιακές πηγές έκαναν λόγο για επιθέσεις από παγιδευμένα σκάφη ή εκρηκτικούς θαλάσσιους drones.

Από το χτύπημα στο Safesea Vishnu προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε και στο Zefyros. Το ιρακινό λιμενικό και οι τοπικές αρχές κινητοποιήθηκαν για τη διάσωση των πληρωμάτων και την κατάσβεση των εστιών. Σύμφωνα με το Reuters, διασώθηκαν συνολικά 25 μέλη πληρωμάτων από τα δύο πλοία, ενώ οι φωτιές έκαιγαν για αρκετή ώρα μετά την επίθεση.

Η πρεσβεία της Ινδίας στη Βαγδάτη ανακοίνωσε ότι ένας Ινδός ναυτικός που επέβαινε στο Safesea Vishnu έχασε τη ζωή του, ενώ άλλοι ναυτικοί σώθηκαν. Παράλληλα, το ελληνικών συμφερόντων Zefyros, με σημαία Μάλτας, είχε πλήρωμα 22 υπηκόων Γεωργίας, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, είναι καλά στην υγεία τους και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ τους.

BIG NEWS 🚨 U.S.-linked oil tanker hit in the northern Persian Gulf by Iran. pic.twitter.com/FxdkMB0hD7 https://t.co/iWfJStXsxD — News Algebra (@NewsAlgebraIND) March 12, 2026

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επιβεβαίωσε ότι στο Zefyros εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά την επίθεση, η οποία τελικά τέθηκε υπό έλεγχο και κατασβέστηκε με τη συνδρομή των ιρακινών πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών λιμενικών αρχών. Την ίδια ώρα, η ιρακινή κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου SOMO ανέφερε ότι το Zefyros μετέφερε συμπυκνωμένα ενεργειακά προϊόντα της Basra Gas Company, στο πλαίσιο εξαγωγικής δραστηριότητας της χώρας.

Το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο. Αντίθετα, εντάσσεται στη γρήγορη κλιμάκωση των επιθέσεων σε εμπορικά πλοία στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ, εκεί όπου διεθνείς ναυτιλιακοί φορείς και αναλυτές καταγράφουν διαδοχικά πλήγματα σε δεξαμενόπλοια και φορτηγά πλοία από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με το Reuters, τουλάχιστον 14 έως 16 πλοία έχουν δεχθεί επίθεση στην περιοχή από τις αρχές Μαρτίου, γεγονός που έχει παραλύσει σε μεγάλο βαθμό τη ναυσιπλοΐα και έχει ενισχύσει τους φόβους για νέα σοβαρή αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



