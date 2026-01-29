ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Καταγγελίες εργαζομένων για οσμή πριν την έκρηξη – Πολύμηνη διαρροή προπανίου δείχνουν τα ευρήματα

Σοβαρές καταγγελίες εργαζομένων και νέα τεχνικά ευρήματα ρίχνουν φως στις συνθήκες που οδήγησαν στη φονική έκρηξη και πυρκαγιά στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον επτά εργαζόμενοι φέρεται να κατέθεσαν ότι από το περασμένο καλοκαίρι υπήρχε έντονη οσμή στους χώρους του εργοστασίου. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας φέρεται να παραδέχθηκε ενώπιον του εισαγγελέα ότι είχε ενημερωθεί για τις αναφορές αυτές, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι πραγματοποιούνταν εργασίες και κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στον δρόμο πάνω από το σημείο της διαρροής, στις οποίες απέδωσε τη διάτρηση των εγκαταστάσεων.

Τους ισχυρισμούς των εργαζομένων φέρεται να επιβεβαίωσε και ο υπεύθυνος βάρδιας, ενώ διαφορετική εικόνα φέρεται να έδωσε ο τεχνικός ασφαλείας, ο οποίος στην απολογία του υποστήριξε ότι είχε συμβουλευτικό ρόλο ως εξωτερικός συνεργάτης και ότι δεν είχε ενημερωθεί για την ύπαρξη οσμής ούτε είχε εντοπίσει τη διάτρηση.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και δύο στελέχη που συνελήφθησαν αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ η έρευνα για τις ευθύνες βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα τεχνικά ευρήματα για τη διαρροή προπανίου

Τα επίσημα πορίσματα της τεχνικής διερεύνησης κάνουν λόγο για εκτεταμένη και πολύμηνη διαρροή προπανίου, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις. Η διαφυγή του αερίου μέσω του εδάφους μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, σε συνδυασμό με σπινθηρισμό από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, προκάλεσε την έκρηξη.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων, σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από το σημείο της έκρηξης. Στις σωληνώσεις της μικρότερης δεξαμενής εντοπίστηκε πάγος, στοιχείο που υποδηλώνει πρόσφατη λειτουργία της.

Η διασύνδεση των δεξαμενών γινόταν μέσω υπόγειων σωληνώσεων που διέρχονταν κάτω από ασφαλτοστρωμένο χώρο και κατέληγαν στο ισόγειο του κτιρίου, τροφοδοτώντας τους φούρνους της μονάδας.

