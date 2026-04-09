Viral η σφοδρή αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου – Στραβελάκη στον «αέρα»

Έντονο πολιτικό και δημοσιογραφικό παρασκήνιο δημιούργησε η τηλεοπτική συνάντηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, με τον δημοσιογράφο Νίκο Στραβελάκη στην εκπομπή «10 παντού». Ο καβγάς των δύο πλευρών, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από σκληρές εκφράσεις και αναφορές σε παρελθόντα γεγονότα, μεταφέρθηκε άμεσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες θεάσεις σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το X (πρώην Twitter).

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο Νίκος Στραβελάκης έθεσε ερώτημα σχετικά με τις αντιδράσεις συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών για τους χειρισμούς της κ. Κωνσταντοπούλου στη δίκη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον δημοσιογράφο για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων, ενώ ο ίδιος αντέτεινε πως η διάρκεια των απαντήσεών της καθιστά αδύνατο τον διάλογο.

Η κατάσταση οξύνθηκε περαιτέρω όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου το 2008, εγκαλώντας τον κ. Στραβελάκη για την προβολή βίντεο με αλλοιωμένο ήχο στο δελτίο ειδήσεων που παρουσίαζε τότε. Ο δημοσιογράφος αντέδρασε έντονα, υπενθυμίζοντας πως ο ίδιος είχε ζητήσει ζωντανά την αφαίρεση του ήχου ως πλαστού, κατηγορώντας την πολιτικό για στοχοποίηση και αλλοίωση των πραγματικών περιστατικών.

Στο αποκορύφωμα του καβγά, η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε τη δημοσιογραφική ομάδα για παρεμπόδιση των απαντήσεών της, κάνοντας λόγο για «ιδιωτικό τσιφλίκι» και μη αγαθά κίνητρα. Από την πλευρά του, ο Νίκος Στραβελάκης υπεραμύνθηκε της 40χρονης επαγγελματικής του πορείας, τονίζοντας πως δεν δέχεται υποδείξεις για τα ερωτήματά του από κανέναν πολιτικό αρχηγό.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ολοκλήρωσε την παρέμβασή της υποστηρίζοντας ότι δέχεται επίθεση που εξυπηρετεί κυβερνητικά αφηγήματα, ενώ ο παρουσιαστής διερωτήθηκε αν ο έλεγχος μέσω ερωτήσεων μπορεί να βαφτίζεται «λοιδορία».

Ο Στραβελάκης που τρία χρόνια για να «πουλήσει» έβαλε στο δημόσιο διάλογο ως πρώτη μούρη αυτό το Νεοναζί υποκείμενο, τώρα περνάει κι αυτός από τον πάγκο.

Καλοφάγωτη μάγκες, αυτό ζητήσατε για το σόου, αυτό θα πάρετε. pic.twitter.com/DJK2qNjSII — Slouka Mpliat (@SMpliat) April 8, 2026

Δεν ήξερε ο Στραβελάκης πως συμπεριφέρεται η μουρλή; Καλά τους κάνει αφού την καλούν και της δίνουν

την ευκαιρία να προσβάλλει τους πάντες. https://t.co/rsE6CZGwZ1 — Lena (@ElenaKalop) April 8, 2026

Σε ποιο σημείο ρε συ Στραβελάκη διαφώνησες και πήρες θέση για τον πλαστό ήχο;

Εδώ ξεκάθαρα το παρουσιάζεις σαν να μην τρέχει τίποτα.#κωνσταντοπούλου #στραβελάκηςhttps://t.co/JKJOY3eM8T — Xehanort (@Xehanort415632) April 9, 2026

