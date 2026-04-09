Viral η σφοδρή αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου – Στραβελάκη στον «αέρα»

Υψηλοί τόνοι, προσωπικές αιχμές και αναφορές στην υπόθεση Γρηγορόπουλου πυροδότησαν την ένταση μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Στραβελάκη

Viral η σφοδρή αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου – Στραβελάκη στον «αέρα»
09 Απρ. 2026 9:33
Έντονο πολιτικό και δημοσιογραφικό παρασκήνιο δημιούργησε η τηλεοπτική συνάντηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, με τον δημοσιογράφο Νίκο Στραβελάκη στην εκπομπή «10 παντού». Ο καβγάς των δύο πλευρών, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από σκληρές εκφράσεις και αναφορές σε παρελθόντα γεγονότα, μεταφέρθηκε άμεσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες θεάσεις σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το X (πρώην Twitter).

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο Νίκος Στραβελάκης έθεσε ερώτημα σχετικά με τις αντιδράσεις συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών για τους χειρισμούς της κ. Κωνσταντοπούλου στη δίκη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον δημοσιογράφο για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων, ενώ ο ίδιος αντέτεινε πως η διάρκεια των απαντήσεών της καθιστά αδύνατο τον διάλογο.

 Η κατάσταση οξύνθηκε περαιτέρω όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου το 2008, εγκαλώντας τον κ. Στραβελάκη για την προβολή βίντεο με αλλοιωμένο ήχο στο δελτίο ειδήσεων που παρουσίαζε τότε. Ο δημοσιογράφος αντέδρασε έντονα, υπενθυμίζοντας πως ο ίδιος είχε ζητήσει ζωντανά την αφαίρεση του ήχου ως πλαστού, κατηγορώντας την πολιτικό για στοχοποίηση και αλλοίωση των πραγματικών περιστατικών.

Στο αποκορύφωμα του καβγά, η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε τη δημοσιογραφική ομάδα για παρεμπόδιση των απαντήσεών της, κάνοντας λόγο για «ιδιωτικό τσιφλίκι» και μη αγαθά κίνητρα. Από την πλευρά του, ο Νίκος Στραβελάκης υπεραμύνθηκε της 40χρονης επαγγελματικής του πορείας, τονίζοντας πως δεν δέχεται υποδείξεις για τα ερωτήματά του από κανέναν πολιτικό αρχηγό.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ολοκλήρωσε την παρέμβασή της υποστηρίζοντας ότι δέχεται επίθεση που εξυπηρετεί κυβερνητικά αφηγήματα, ενώ ο παρουσιαστής διερωτήθηκε αν ο έλεγχος μέσω ερωτήσεων μπορεί να βαφτίζεται «λοιδορία».

