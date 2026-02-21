«Βιβλικό δικαίωμα» του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή: Δήλωση πρέσβη των ΗΠΑ προκαλεί αντιδράσεις

Αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι, ο οποίος υποστήριξε ότι το Ισραήλ διαθέτει «βιβλικό δικαίωμα» σε εκτεταμένες περιοχές της Μέσης Ανατολής, διευκρινίζοντας πάντως ότι το ζήτημα δεν αποτελεί σημερινή πολιτική επιδίωξη του ισραηλινού κράτους.

Οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στον δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον, όπου ο Χάκαμπι υπερασπίστηκε τις ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και αναφέρθηκε στις ιστορικές και θρησκευτικές διαστάσεις της παρουσίας του εβραϊκού κράτους στην περιοχή.

Σε σχετική αναφορά, ο Αμερικανός πρέσβης σημείωσε ότι «θα ήταν μια χαρά αν το Ισραήλ τα έπαιρνε όλα», διευκρινίζοντας πως η τοποθέτηση συνδέεται με τη βιβλική αντίληψη περί ιστορικής επικράτειας που εκτείνεται από τον Νείλο έως τον Ευφράτη.

Tucker Carlson pressed US Ambassador to Israel Mike Huckabee on the biblical “Nile to the Euphrates” land promise to Israel, questioning whether that implies modern Israel has a claim to the entire region. Huckabee says “it would be fine if they took it all.” pic.twitter.com/48GzuJ4vl7 — Clash Report (@clashreport) February 20, 2026

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι κάτι τέτοιο δεν αποτελεί τρέχον πολιτικό στόχο, επισημαίνοντας ότι το Ισραήλ δεν επιδιώκει να καταλάβει χώρες όπως η Ιορδανία, η Συρία ή το Ιράκ, αλλά επικεντρώνεται — όπως ανέφερε — στη διασφάλιση της ασφάλειας του πληθυσμού του.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής ρευστότητας στη Μέση Ανατολή και αναμένεται να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τη διεθνή συζήτηση γύρω από τις ισορροπίες και τις προοπτικές σταθερότητας στην περιοχή.

