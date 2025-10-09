Βλαντιμίρ Πούτιν: Στηρίζουμε τις προσπάθειες του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τοποθετήθηκε για την υπό διαμόρφωση συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι συνομιλίες θα οδηγήσουν σε αποτέλεσμα.

Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει το 53% της Λωρίδας της Γάζας

Μιλώντας σε σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Τατζικιστάν, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία επιθυμεί να δει τη συμφωνία να εφαρμόζεται με επιτυχία και είναι έτοιμη να στηρίξει κάθε προσπάθεια που θα συμβάλει στον τερματισμό της αιματοχυσίας στην περιοχή, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Ελπίζουμε πραγματικά αυτές οι πρωτοβουλίες του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να υλοποιηθούν στην πράξη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος.

Νωρίτερα σήμερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα υποστηρίζει την πρώτη φάση της συμφωνίας για τη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Αυτό συμβαίνει ενώ ο πόλεμος της Μόσχας στην Ουκρανία, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, δεν δείχνει σημάδια ύφεσης.

Η Ρωσία είναι γνωστό ότι είναι ισχυρός σύμμαχος του Ιράν, το οποίο βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



