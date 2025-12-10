Βολομοντίρ Ζελένσκι: Θα στείλουμε στις ΗΠΑ αντιπρόταση 20 σημείων για ειρήνη στην Ουκρανία

«Συνεχίζουμε να επικοινωνούμε καθημερινά με όλους τους εταίρους μας, για να εντοπίσουμε εφικτά και ρεαλιστικά βήματα που θα φέρουν τη σύγκρουση σε ένα τέλος»

Βολομοντίρ Ζελένσκι: Θα στείλουμε στις ΗΠΑ αντιπρόταση 20 σημείων για ειρήνη στην Ουκρανία
10 Δεκ. 2025 19:32
Pelop News

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε σήμερα (10/12/2025) με ανάρτηση που έκανε στα social media στην πορεία των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η περιγραφή του Σαρκοζί: «Καλωσόρισες στην κόλαση»

Εν μέσω κρίσιμης χρονικής συγκυρίας για τις διπλωματικές επαφές και διαβουλεύσεις γύρω από το σχέδιο των ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσπαθεί να κρατήσει έναν δίαυλο επικοινωνίας με την αμερικανική πλευρά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι Ουκρανοί αξιωματούχοι θα συζητήσουν σήμερα (10.12.2025) με Αμερικανούς ομολόγους τους σε θέματα μεταπολεμικής ανοικοδόμησης και οικονομικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την ειρήνη με τη Ρωσία.

Μάλιστα, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η αντιπρόταση 20 σημείων της Ουκρανίας στο ήδη τροποποιημένο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο θα παραδοθεί σύντομα στις ΗΠΑ.

Η ανάρτηση του Ζελένσκι:

«Συνεχίζουμε να επικοινωνούμε καθημερινά με όλους τους εταίρους μας, για να εντοπίσουμε εφικτά και ρεαλιστικά βήματα που θα φέρουν τη σύγκρουση σε ένα τέλος.

Όλα τα σημεία [ενός ειρηνευτικού σχεδίου] πρέπει να διασφαλίζουν αξιοπιστία και αξιοπρέπεια για την Ουκρανία. Οι σημερινές συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά αφορούν τη διαδικασία της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης και οικονομικής ανάπτυξης της Ουκρανίας.

Παράλληλα, θα στείλουμε σύντομα στις ΗΠΑ την αντιπρόταση 20 σημείων που καθορίζουν τις παραμέτρους για τον τερματισμό του πολέμου».

Σημειώνεται πως αύριο Πέμπτη (11.12.2025) η Συμμαχία των Προθύμων θα συνεδριάσει υπό την προεδρία της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω βιντεοδιάσκεψης για να συζητήσει τα επόμενα βήματα των Ευρωπαίων συμμάχων και του Κιέβου με θέμα τις ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, το εδαφικό και οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι μεταξύ των κύριων σημείων που μπλοκάρουν τις συνομιλίες. Η Ουκρανία έχει πεισθεί ότι ακόμη κι αν κηρυχθεί εντέλει ειρήνη, η Ρωσία θα της επιτεθεί ξανά αργά ή γρήγορα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Αυτές οι σούπες δυναμώνουν το ανοσοποιητικό και μας προστατεύουν από ιώσεις και λοιμώξεις
23:39 Αρίνια Σαμπαλένκα: Δεν έχω τίποτα εναντίον των τρανς αλλά δεν είναι δίκαιο να παίζουν κόντρα σε γυναίκες
23:21 Σμόκι Ρόμπινσον: Αίτηση περιοριστικής εντολής σε βάρος γυναίκας που τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση
22:55 «Αυτό που δέχομαι πάρα πολύ είναι σεξουαλικά πεσίματα» η αποκάλυψη της Ναταλίας Δραγούμη
22:45 Οι αξίες των Ελλήνων του εξωτερικού, Τζίμας, Κωστούλας και Μαυροπάνος
22:36 Τέβιν Μακ: Κάτοικος Ρόδου ο πρώην άσος του Απόλλωνα
22:27 «Με ντροπή, με ταπεινότητα να αξίζω άραγε τόση αγάπη;» συγκλονίζει η ψυχολόγος Άννα Κανδαράκη
22:21 ΗΠΑ: Απίστευτο, οι τουρίστες από 42 χώρες-ανάμεσα τους και η Ελλάδα- υποχρεωμένοι να προσκομίζουν ιστορικό 5 ετών στα social media, για να μπουν στη χώρα!
22:11 Φοινικούντα: Τα σημεία κλειδιά της υπόθεσης, η διαθήκη και τα τηλέφωνα «έκαψαν» τον ανιψιό και μπήκε στο κάδρο για τη διπλή δολοφονία, ΒΙΝΤΕΟ
22:00 Γάζα: Ο αθέατος πόλεμος και οι ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις, με τις… ευλογίες του Ισραήλ, ΒΙΝΤΕΟ
21:50 «Υπάρχει σχέδιο και στρατηγική αρκεί να έρθουν οι αγρότες»
21:41 Ηλικιωμένος σε χωριό της Αιγιάλειας τραυματίστηκε από κυνηγετικό όπλο
21:31 Περίεργη εξαφάνιση 16χρονης στην Αθήνα
21:21 Με κάθε επισημότητα ο Μόντε Μόρις στον Ολυμπιακό, ΒΙΝΤΕΟ
21:12 Κολομβία: Ο Πρόεδρος της χώρας προτείνει «γενική αμνηστία» και τον σχηματισμό «μεταβατικής κυβέρνησης»
21:01 Η Γκιλφόιλ στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Όλα όσα συζήτησε με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
20:52 Το Ισραήλ «διώχνει» τη μία χώρα μετά την άλλη από τη Eurovision 2026
20:43 «Ο ξάδερφός μου μετά την διπλή δολοφονία ένιωθε βασιλιάς», ξέσπασμα για όσα έγιναν στη Φοινικούντα
20:31 Πάτρα: Άγρια επίθεση με κατσαβίδι και απόπειρα ληστείας σε δύο 23χρονους στο κέντρο της πόλης
20:21 Ελλάδα: Συνολικά 7 κλινικές είχαν λάβει το σπέρμα του Δανού δότη με το γονίδιο καρκίνου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ