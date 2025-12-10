Βολομοντίρ Ζελένσκι: Θα στείλουμε στις ΗΠΑ αντιπρόταση 20 σημείων για ειρήνη στην Ουκρανία

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε σήμερα (10/12/2025) με ανάρτηση που έκανε στα social media στην πορεία των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η περιγραφή του Σαρκοζί: «Καλωσόρισες στην κόλαση»

Εν μέσω κρίσιμης χρονικής συγκυρίας για τις διπλωματικές επαφές και διαβουλεύσεις γύρω από το σχέδιο των ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσπαθεί να κρατήσει έναν δίαυλο επικοινωνίας με την αμερικανική πλευρά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι Ουκρανοί αξιωματούχοι θα συζητήσουν σήμερα (10.12.2025) με Αμερικανούς ομολόγους τους σε θέματα μεταπολεμικής ανοικοδόμησης και οικονομικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την ειρήνη με τη Ρωσία.

Μάλιστα, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η αντιπρόταση 20 σημείων της Ουκρανίας στο ήδη τροποποιημένο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο θα παραδοθεί σύντομα στις ΗΠΑ.

Η ανάρτηση του Ζελένσκι:

«Συνεχίζουμε να επικοινωνούμε καθημερινά με όλους τους εταίρους μας, για να εντοπίσουμε εφικτά και ρεαλιστικά βήματα που θα φέρουν τη σύγκρουση σε ένα τέλος.

Όλα τα σημεία [ενός ειρηνευτικού σχεδίου] πρέπει να διασφαλίζουν αξιοπιστία και αξιοπρέπεια για την Ουκρανία. Οι σημερινές συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά αφορούν τη διαδικασία της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης και οικονομικής ανάπτυξης της Ουκρανίας.

We continue to communicate with all our partners on a daily basis, virtually 24/7, to identify doable and realistic steps to bring the war to an end. Everything must be reliable and dignified for Ukraine. Today’s schedule includes a conversation with the U.S. side regarding a… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2025

Παράλληλα, θα στείλουμε σύντομα στις ΗΠΑ την αντιπρόταση 20 σημείων που καθορίζουν τις παραμέτρους για τον τερματισμό του πολέμου».

Σημειώνεται πως αύριο Πέμπτη (11.12.2025) η Συμμαχία των Προθύμων θα συνεδριάσει υπό την προεδρία της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω βιντεοδιάσκεψης για να συζητήσει τα επόμενα βήματα των Ευρωπαίων συμμάχων και του Κιέβου με θέμα τις ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, το εδαφικό και οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι μεταξύ των κύριων σημείων που μπλοκάρουν τις συνομιλίες. Η Ουκρανία έχει πεισθεί ότι ακόμη κι αν κηρυχθεί εντέλει ειρήνη, η Ρωσία θα της επιτεθεί ξανά αργά ή γρήγορα.

