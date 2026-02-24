Βόλος: Μαθητής δημοτικού με ιογενή μηνιγγίτιδα μετά προπόνηση

Άμεση ενημέρωση σχολείου, συλλόγου και Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας

24 Φεβ. 2026 10:47
Pelop News

Μαθητής δημοτικού σχολείου στον Βόλο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με ιογενή μηνιγγίτιδα, μετά από αδιαθεσία που παρουσίασε κατά τη διάρκεια προπόνησης σε γυμναστήριο μεγάλης σχολικής μονάδας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, όταν ο νεαρός μαθητής συμμετείχε σε δραστηριότητες αθλητικού συλλόγου και πραγματοποιούσε προπόνηση στο γυμναστήριο του σχολικού συγκροτήματος. Κατά τη διάρκεια της άσκησης αισθάνθηκε έντονο πονοκέφαλο και ναυτία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο.

Οι γονείς ενημέρωσαν αμέσως μετά τη διάγνωση το σχολείο του παιδιού, τον αθλητικό σύλλογο στον οποίο ανήκει, καθώς και το Λύκειο που διαχειρίζεται το γυμναστήριο και χρησιμοποιείται από ομάδες και συλλόγους για προπονήσεις.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας ενημερώθηκε άμεσα και προχώρησε στην προσωρινή διακοπή λειτουργίας του γυμναστηρίου. Σήμερα Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 πραγματοποιείται ενδελεχής απολύμανση του χώρου, ώστε να επαναλειτουργήσει κανονικά αύριο Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου και να είναι διαθέσιμο για τα παιδιά.

Ο μαθητής νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση και η ιατρική πρόγνωση είναι πολύ καλή.

