Βόνιτσα: Ημιβυθίστηκε αλιευτικό σκάφος

Τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου, στελέχη του Λιμεναρχείου Πρέβεζας εντόπισαν ημιβυθισμένο αλιευτικό σκάφος που ήταν ελλιμενισμένο στο αλιευτικό καταφύγιο Αγίας Παρασκευής στη Βόνιτσα.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ατόμων, ενώ δεν διαπιστώθηκε και θαλάσσια ρύπανση.

Άμεσα ενημερώθηκε ο ιδιοκτήτης του σκάφους, στον οποίο δόθηκε εντολή για την ταχύτατη ανέλκυσή του.

Προανάκριση για τα αίτια της ημιβύθισης διενεργεί το Λιμεναρχείο Πρέβεζας.

