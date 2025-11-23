Βόνιτσα: Ημιβυθίστηκε αλιευτικό σκάφος

Δεν υπήρξε τραυματισμός ούτε θαλάσσια ρύπανση

Βόνιτσα: Ημιβυθίστηκε αλιευτικό σκάφος
23 Νοέ. 2025 11:23
Pelop News

Τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου, στελέχη του Λιμεναρχείου Πρέβεζας εντόπισαν ημιβυθισμένο αλιευτικό σκάφος που ήταν ελλιμενισμένο στο αλιευτικό καταφύγιο Αγίας Παρασκευής στη Βόνιτσα.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ατόμων, ενώ δεν διαπιστώθηκε και θαλάσσια ρύπανση.

Άμεσα ενημερώθηκε ο ιδιοκτήτης του σκάφους, στον οποίο δόθηκε εντολή για την ταχύτατη ανέλκυσή του.

Προανάκριση για τα αίτια της ημιβύθισης διενεργεί το Λιμεναρχείο Πρέβεζας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:38 Ανατροπή για το επίδομα των 250 ευρώ: Τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, πότε καταβάλεται
11:29 ΠΑΣΟΚ για σχολεία: «Απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης»
11:23 Βόνιτσα: Ημιβυθίστηκε αλιευτικό σκάφος
11:16 Πάτρα: Συλλήψεις σε καταστήματα διασκέδασης για ηχορύπανση
11:08 Κρήτη: Εντοπισμός και διάσωση 25 μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων
11:01 Τραγικός απολογισμός στο Βιετνάμ: Τουλάχιστον 90 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες
10:50 Νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις: Ανοίγει ο δρόμος για την εθελοντική στράτευση γυναικών
10:42 G20: Καναδάς και Γερμανία επαναβεβαιώνουν στήριξη στην Ουκρανία
10:31 Νέα Δημοκρατία – Αχαΐα: Ομαλά και με υψηλή συμμετοχή οι εσωκομματικές εκλογές ΦΩΤΟ
10:23 Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις ανηλίκων για άγρια επίθεση και απόπειρα ληστείας σε συνομήλικους
10:16 Νέο Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων έξω από σχολείο, συνελήφθησαν τρεις 16χρονοι
10:10 Μητσοτάκης: «Τα 250 ευρώ γίνονται μόνιμα», αύριο στους λογαριασμούς των συνταξιούχων
9:58 Κακοκαιρία «Αριέλ»: Τεράστιες ζημιές σε Ήπειρο και Κέρκυρα, ποιοι δήμοι έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
9:50 Αλβανία: Μία νεκρή και εκατοντάδες εκτοπισμένοι από τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων δεκαετιών
9:42 Προϋπολογισμός 2026: Πακέτο ενίσχυσης 3,2 δισ. ευρώ για μισθωτούς, επαγγελματίες, αγρότες και ένστολους
9:36 Συντάξεις Δεκεμβρίου και επίδομα 250 ευρώ: Το πλήρες χρονοδιάγραμμα πληρωμών, πότε θα καταβληθεί
9:30 Πάτρα: Η έπαυλη ξυπνά όταν πέφτει η νύχτα – Η «Π» πέρασε μια βραδιά στη Βίλα Λυμπερόπουλου ΦΩΤΟ
9:26 Πανελλαδική σύσκεψη αγροτών σήμερα στη Νίκαια Λάρισας
9:19 Καιρός: Χειμωνιάζει από σήμερα, πού θα πέσουν τα πρώτα χιόνια, η πρόγνωση για την Πάτρα
9:13 Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα;
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22-23/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ