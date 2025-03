Βόρεια Μακεδονία: Πέντε εισαγγελείς αναλαμβάνουν τη διερεύνηση της τραγωδίας στο κλαμπ, υπόθεση διαφθοράς ερευνούν οι αρχές ΒΙΝΤΕΟ

Την ανάληψη της έρευνας για την πολύνεκρη πυρκαγιά σε ντισκοτέκ στο Κότσανι από πέντε εισαγγελείς ανακοίνωσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Βόρειας Μακεδονίας, Λιούπτσο Κότσεφσκι.

«Αυτή τη στιγμή, έχουν εκδοθεί εντολές για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, ενώ λαμβάνονται καταθέσεις από εμπλεκόμενα άτομα», δήλωσε, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Πάντσε Τόσκοβσκι οι αρχές ερευνούν την περίπτωση η πυρκαγιά, που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 59 ανθρώπων, να είναι υπόθεση διαφθοράς.

«Αυτή η εταιρεία δεν έχει νόμιμη άδεια λειτουργίας. Αυτή η άδεια, όπως και πολλά άλλα πράγματα στο παρελθόν, συνδέεται με την διαφθορά», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κότσανι, τον τόπο όπου συνέβη η τραγωδία κατά τη διάρκεια συναυλίας σε κλαμπ την περασμένη νύκτα.

Βόρεια Μακεδονία: Στη Θεσσαλονίκη τρεις εγκαυματίες από τη φωτιά στο κλαμπ

Πλάνα από το Reuters αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με καμένες λαμαρίνες να έχουν καταρρεύσει και ξύλινα δοκάρια να έχουν μαυρίσει από τη φωτιά.

Η πρόεδρος της χώρας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα Ντάβκαβα, επισκέφθηκε τραυματίες στο νοσοκομείο των Σκοπίων και εμφανώς συγκινημένη δήλωσε: «Δεν μπορώ να το καταλάβω… Τι καταστροφή, τι τραγωδία…» υπογραμμίζοντας πως οι αρχές θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να στηρίξουν τα θύματα.

