Βόρεια Μακεδονία: «Προετοιμάζεται» η επαναλειτουργία του πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκης-Σκοπίων

Έχει συνολικό μήκος περίπου 213 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 70 χλμ. οδεύουν εντός ελληνικού εδάφους

Βόρεια Μακεδονία: «Προετοιμάζεται» η επαναλειτουργία του πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκης-Σκοπίων
07 Νοέ. 2025 21:39
Pelop News

Στη Βόρεια Μακεδονία η κυβέρνηση της χώρας, κατά την τελευταία συνεδρίασή της έλαβε την απόφαση για την καταβολή αντιτίμου σχετικά με την παρεχόμενη υπηρεσία μεταφοράς παραγώγων πετρελαίου μέσω του αγωγού πετρελαϊκών προϊόντων VARDAX.

ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα, ΒΙΝΤΕΟ

Με την απόφαση αυτή της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, ουσιαστικά επιλύονται όλες οι εκκρεμότητες και πλέον ανοίγει ο δρόμος για την επαναλειτουργία του πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκης – Σκοπίων, έπειτα από 12 χρόνια αδράνειας. Η λήψη της απόφασης για την καταβολή του αντιτίμου ήταν το τελευταίο θέμα που εκκρεμούσε. Η απόφαση δημοσιεύτηκε την Παρασκευή (7/11) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο αγωγός, μετά τη ριζική του αναβάθμιση δύναται να μεταφέρει 2,5 εκατ. τόνους αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου (ντίζελ, κηροζίνη και βενζίνη) ετησίως. Εκτιμάται πως θα αξιοποιηθεί κυρίως για την μεταφορά ντίζελ.

Κατασκευάστηκε το 2002

Ο αγωγός κατασκευάστηκε το 2002 με ιδιοκτήτρια την εταιρεία VARDAX – στην οποία η HELLENiQ ENERGY κατέχει το 80% και το Δημόσιο της Βόρειας Μακεδονίας το 20% – για να συνδέσει τα διυλιστήρια Θεσσαλονίκης με το τότε διυλιστήριο της εταιρείας ΟΚΤΑ (θυγατρική της HELLENiQ ENERGY), στα Σκόπια.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, το 2013, όπως έγινε και με αρκετά άλλα σχετικά «απλά» διυλιστήρια της περιοχής, που είχαν κατασκευαστεί με άλλα κριτήρια την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, κρίθηκε επιχειρηματικά ασύμφορη η συνέχιση λειτουργίας της ΟΚΤΑ ως διυλιστηρίου. Αντ’ αυτού, έπειτα από προσεκτική μελέτη αποφασίστηκε να αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ ως περιφερειακή έδρα εφοδιασμού στα Δυτικά Βαλκάνια, με αλλαγή χρήσης του αγωγού, ώστε αντί για αργό να μεταφέρει τα πλέον σύγχρονα και καθαρά προϊόντα.

Παρόλο που ο αγωγός και οι εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ τροποποιήθηκαν για τη νέα λειτουργία και έγιναν σημαντικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού τους, ο αγωγός παρέμεινε σε αδράνεια, γιατί καθυστερούσε η έκδοση σχετικής αλλαγής της αδειοδότησής του από την πλευρά της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο αγωγός έχει συνολικό μήκος περίπου 213 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 70 χλμ. οδεύουν εντός ελληνικού εδάφους.

Εκτιμάται πως η επαναλειτουργία του αγωγού θα συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό και στην ενεργειακή θωράκιση των Βαλκανίων, καθιστώντας την Βόρεια Μακεδονία ενεργειακό κόμβο με την HELLENiQ ENERGY να διευρύνει το οικονομικό της αποτύπωμα στην χώρα.

Στα «σκαριά» και η λειτουργία του διασυνδετηρίου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας

Εκτός του πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκης-Σκοπίων, στα «σκαριά» βρίσκεται και η λειτουργία του διασυνδετηρίου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες. Ο αγωγός αυτός θα έχει συνολικό μήκος 123 χιλιόμετρα και θα διασυνδέει τα συστήματα μεταφοράς αερίου των δύο χωρών. Το ελληνικό τμήμα του αγωγού, μήκους 56 χλμ., θα ξεκινά από την περιοχή της Νέας Μεσημβρίας στη Θεσσαλονίκη και θα καταλήγει στην περιοχή των Ευζώνων – Γευγελής.

Από εκεί θα ξεκινά το σκέλος του έργου εντός του εδάφους της Βόρειας Μακεδονίας, μήκους 67 χιλιομέτρων, το οποίο θα καταλήγει στην περιοχή του Νεγκότινο. Η αρχική χωρητικότητά του αγωγού θα είναι 1,5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, με δυνατότητα επέκτασης στα 3 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες ώστε ο αγωγός να υιοθετήσει τις κατάλληλες προδιαγραφές για τη μεταφορά και πράσινου υδρογόνου. Η κατασκευή του διασυνδετηρίου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:39 Βόρεια Μακεδονία: «Προετοιμάζεται» η επαναλειτουργία του πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκης-Σκοπίων
21:30 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με 53 εκατ. ευρώ!
21:20 Πάτρα: Καπνοί από διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, έσβησε η φωτιά
21:10 Όλα όσα προβλέπονται στη Διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας Ελλάδας και ΗΠΑ
21:01 ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα, ΒΙΝΤΕΟ
20:50 Αποκαλύψεις για Φοινικούντα: «Η μητέρα μου ήθελε να σταματήσω τη δουλειά και είχε τσακωθεί με τον θείο και νονό μου»
20:41 Βρετανία: 68χρονος έσφαξε την πρώην σύζυγό του πάνω από τον τάφο του αυτόχειρα γιου τους
20:30 ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ θα καταβάλουν 64.465.000 ευρώ σε 64.850 δικαιούχους
20:19 Ο Τζόκοβιτς αντάλλαξε φανέλα με τον Άταμαν! Τι ανέφερε ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού
20:09 Κωνσταντινούπολη: Ένταλμα σύλληψης από τον εισαγγελέα κατά του Νετανιάχου για γενοκτονία!
20:00 Τελικά ποια είναι η σχέση της κλιματικής αλλαγής με τον καρκίνο;
19:50 Αλβανία: Περίπτωση Κελιφ στο βόλεϊ, αποκλείστηκε αθλήτρια!
19:39 Φρίκη: Βρέθηκε άνδρας απανθρακωμένος και δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες! Ανέλαβε το Ελληνικό FBI
19:33 Οδηγούνται στη φυλακή οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου
19:21 Καιρός (Σάββατο 8/11/2025): Βροχές και έντονα φαινόμενα
19:09 Φορολογικό νομοσχέδιο: Εγκρίθηκε με ψήφους άνω των 250 σε βασικά άρθρα
19:00 «Η ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια, είναι πράξη ευθύνης»
18:53 Γνωστός τενόρος: 5.500 ευρώ πρόστιμο και τρεις μήνες φυλακή με αναστολή για τον ξυλοδαρμό του γιου του
18:46 Πολιτική Προστασία: Συστάσεις για την κακοκαιρία, που τα φαινόμενα θα είναι έντονα, τι ισχύει για τη Δ. Ελλάδα
18:35 Υπέβαλλε παραίτηση ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ