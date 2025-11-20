Βορειοδυτική Ελλάδα: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Προβλήματα ήδη σε Ήπειρο και Ιόνιο

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη βορειοδυτική Ελλάδα τις επόμενες ώρες. Τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν εκ νέου τη νύχτα της Πέμπτης και να κορυφωθούν την Παρασκευή, με πορτοκαλί προειδοποίηση να έχει ήδη τεθεί σε ισχύ. Η Ήπειρος και το Ιόνιο βρίσκονται στο επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων, όπου έχουν ήδη καταγραφεί πλημμύρες, κατολισθήσεις και απεγκλωβισμοί.

Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται στη βορειοδυτική Ελλάδα τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε η ΕΜΥ, συνοδευόμενο από πορτοκαλί προειδοποίηση. Οι βροχές και οι καταιγίδες που ήδη εκδηλώνονται στη δυτική και βορειοδυτική χώρα προβλέπεται να ενταθούν εκ νέου κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης.

Τα ισχυρά φαινόμενα της Παρασκευής

Για την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου, η ΕΜΥ κάνει λόγο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), στην Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο. Βαθμιαία ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο.

Ήδη, οι συνεχείς καταιγίδες έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στη βορειοδυτική Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Ήπειρο, όπου καταγράφονται πλημμυρικά φαινόμενα, απεγκλωβισμοί βοσκών και κατολισθήσεις σε αρκετές περιοχές.

Ο καιρός στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας

Αττική: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Οι νότιοι-νοτιοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 6 μποφόρ στα ανατολικά και νότια, ενώ τη νύχτα θα ενισχυθούν έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 22°C.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 13 έως 19°C.

Μακεδονία – Θράκη:Νεφώσεις με βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Νότιοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά. Θερμοκρασία 13-21°C, στη δυτική Μακεδονία 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος:Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενδεχομένως ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Νότιοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Ιόνιο το βράδυ. Θερμοκρασία 15-23°C, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στη Θεσσαλία. Νότιοι-νοτιοδυτικοί άνεμοι έως 7 μποφόρ από το βράδυ. Θερμοκρασία 13-23°C.

Κυκλάδες – Κρήτη: Λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες. Άνεμοι νοτιοδυτικοί 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία 16-24°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Νότιοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στα βόρεια. Θερμοκρασία 18-24°C.

