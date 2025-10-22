Βουλή: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ η συζήτηση και η ψηφοφορία της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Δεύτερη μέρα της συζήτησης της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στη Βουλή.

22 Οκτ. 2025 11:28
Ολοκληρώνεται σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, στη Βουλή η συζήτηση και η ψηφοφορία για την τροπολογία που αφορά την προστασία και τον καθορισμό της χρήσης του χώρου μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Η τροπολογία ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Μητσοτάκης: «Δεν μας αρέσει η εικόνα στο Σύνταγμα» – Τι είπε για Δένδια, Τσίπρα και Τέμπη

Η ρύθμιση αποσκοπεί στη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως χώρος ιδιαίτερης ιστορικής εθνικής σημασίας.

 

Τροπολογία: Βασικές διατάξεις 

Η τροπολογία περιλαμβάνει ένα άρθρο με τέσσερις κύριες παραγράφους, οι οποίες ορίζουν σαφώς τις απαγορεύσεις, τις κυρώσεις και τις αρμοδιότητες για τον χώρο του Μνημείου:

 

Απαγορεύσεις
Στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη απαγορεύονται ρητά:

  • Κατάληψη ή Χρήση: Η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό, πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του.
  • Αλλοίωση: Οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου.
  • Συναθροίσεις: Η πραγματοποίηση οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης, συμπεριλαμβανομένης της αυθόρμητης και της έκτακτης (σύμφωνα με τον Ν. 4703/2020).

Κυρώσεις
Όσοι παραβιάζουν τις παραπάνω απαγορεύσεις τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους, εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

 

Αρμοδιότητες

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Αναλαμβάνει τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου και του χώρου του.

Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.): Παραμένει αρμόδια για την τήρηση της δημόσιας τάξης και την αντιμετώπιση της παραβίασης των απαγορεύσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
