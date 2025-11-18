Βουλή: Διακομματικά συλλυπητήρια για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη

Την λύπη τους για την απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη εξέφρασαν βουλευτές όλων των κομμάτων στην Βουλή. Την είδηση του θανάτου του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ μετέφερε στην Ολομέλεια που συνεδριάζει για νομοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών η κυρία Ρένα Δούρου. «Δεν φανταζόμουν ότι θα μου λάχαινε να ανακοινώσω στο Σώμα την απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη» είπε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για να προσθέσει «υπήρξε δύο φορές βουλευτής Α΄Αθήνας, υπήρξε βουλευτής Επικρατείας, έφυγε πριν από λίγο από τη ζωή. Δεν ήταν της μίζερης Αριστεράς. Είχε δώσει μάχες για τον ευρωκομμουνισμό. Είναι μερικά φευγιά που δεν είναι σαν τα άλλα – ειδικά για εμάς που βρεθήκαμε στη σκιά του ιδίως στα δύσκολα που αντιμετώπιζε με απαράμιλλη αισιοδοξία κάθε δύσκολη κατάσταση».

Εκ μέρους του προεδρείου της Βουλής ο αντιπρόεδρος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος μετέφερε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος.

Από την κυβέρνηση ο παριστάμενος Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος ανέφερε ότι ο Αλέκος Φλαμπουράρης «ήταν ένας πολύ αξιοπρεπής πολιτικός που πραγματικά πίστευε αυτά τα οποία έλεγε. Θερμά και βαθιά συλλυπητήρια και της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εξωτερικών και εμού προσωπικώς».

Από το ΠΑΣΟΚ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Γερουλάνος δήλωσε συγκλονισμένος από την είδηση.

«Είμαστε στα έδρανα του κοινοβούλιο με την Σία Αναγνωστοπούλου, εκ μέρους της Νέας Αριστεράς και θέλουμε να εκφράσουμε μια βαθιά θλίψη και μια βαθιά σκέψη και αναφορά σε μια ολόκληρη διαδρομή του φίλου και συντρόφου Αλέκου Φλαμπουράρη» ανέφερε ο Θοδωρής Δρίτσας για να προσθέσει: «Ένας άνθρωπος που πολλά έχουν ειπωθεί για εκείνον αλλά είναι από αυτούς που μπορούμε να αναφερθούμε με μια θρησκευτική παραβολή: η φλεγόμενη αλλά μη καιόμενη βάτος. Ολόρθος φεύγει από τη ζωή. Έχουμε διαφωνήσει πάρα πολλές φορές μαζί του αλλά οι σχέσεις φιλίας και εκτίμησης δεν κλονίστηκαν ποτέ. Καλό δρόμο».

Βούτσης: Ανελλιπώς παρών, αφήνει το δικό του διακριτό αποτύπωμα

Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης ανέφερε ότι ο θάνατος του Αλέκου Φλαμπουράρη είναι μεγάλη απώλεια για την Αριστερά και την πολιτική ζωή του τόπου.

«Αφήνει το δικό του διακριτό αποτύπωμα και στην πολιτική ζωή του τόπου καθώς είχε κερδίσει την εκτίμηση και το σεβασμό φίλων και αντίπαλων πολιτικών», αναφέρει στη δήλωσή του.

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Βούτση:

Μεγάλη απώλεια για την Αριστερά και την πολιτική ζωή του τόπου, ο θάνατος του αγαπημένου μας Αλέκου.

Ανελλιπώς παρών για δεκαετίες μέσα από τις γραμμές της ανανεωτικής, κομμουνιστικής και της ευρύτερης ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Αφήνει το δικό του διακριτό αποτύπωμα και στην πολιτική ζωή του τόπου καθώς είχε κερδίσει την εκτίμηση και το σεβασμό φίλων και αντίπαλων πολιτικών.

Αγωνιστής, μειλίχιος, τίμιος, κοινωνικά ανοιχτός και φιλικός, ιδιαίτερα με τις νέες γενιές που γαλουχήθηκαν και από τον Αλέκο στις αξίες και τα ιδανικά της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του σοσιαλισμού με ανθρώπινο πρόσωπο.

Δίπλα και μαζί με ηγετικές φυσιογνωμίες – πρώτα από όλους τον Γιάννη Μπανιά με τον οποίον μαζί πορεύτηκαν σε δύσκολους καιρούς και δρόμους για την Αριστερά – τον Μπάμπη Δρακόπουλο, τον Λ. Κύρκο, τον Κ. Φιλίνη, τον Τ. Μπενά και βέβαια τον Αλέξη Τσίπρα, στις κυβερνήσεις του οποίου υπήρξε εξέχον στέλεχος.

Αλέκο θα μας λείψεις πολύ. Μέρες που τιμούμε την εξέγερση του Πολυτεχνείου πάλι, αναστοχαζόμαστε τη διαδρομή, το ήθος και τη δική σου προσφορά από τους Λαμπράκηδες μέχρι και σήμερα.

