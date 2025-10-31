Βουλή: Έκτακτη σύγκληση επιτροπών για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ

Εκτακτη συνεδρίαση των αρμόδιων Επιτροπών

Βουλή: Έκτακτη σύγκληση επιτροπών για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ
31 Οκτ. 2025 11:35
Η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής αποφάσισε την έκτακτη σύγκληση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής & Εμπορίου, προκειμένου να εξεταστεί το ζήτημα του απότομου κλεισίματος περίπου 200 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα. Το αίτημα, που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, έγινε δεκτό ομόφωνα από όλα τα κόμματα, με αναγνώριση του θέματος ως «καυτού» που αγγίζει τις τοπικές κοινωνίες και τις βασικές υπηρεσίες.

Ο βουλευτής της ΝΔ Στέλιος Πέτσας, από την πλευρά της πλειοψηφίας, εξέφρασε την ανάγκη άμεσης εξέτασης, σημειώνοντας ότι το ζήτημα τέθηκε ήδη σε κεντρικό επίπεδο και συζητήθηκε χθες μέσω τηλεδιάσκεψης. «Δεν είναι μόνο τεχνικό πρόβλημα, αλλά και εξυπηρέτησης πολιτών. Υπάρχουν ζητήματα με ηλικιωμένους, παραμεθόριες περιοχές και μεγάλες ζώνες. Στην περιφέρειά μου κλείνει υποκατάστημα που εξυπηρετεί εκατοντάδες. Ελπίζω να μην συνδέεται με την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία», δήλωσε, αποτυπώνοντας δυσαρέσκεια και από κυβερνητικούς κύκλους.

Από το ΠΑΣΟΚ, ο Μιχάλης Κατρίνης χαρακτήρισε την απόφαση «αιφνιδιαστική και χωρίς διαβούλευση», καλώντας άμεσα στη Βουλή τον πρόεδρο του Υπερταμείου και τους συναρμόδιους υπουργούς για ενημέρωση. «Δεν μπορούμε να αγνοούμε ότι νησιώτες, κάτοικοι ορεινών χωριών, συνταξιούχοι και ακόμη γειτονιές της πρωτεύουσας μένουν χωρίς ταχυδρομικές υπηρεσίες», τόνισε ο Νίκος Παππάς του ΣΥΡΙΖΑ, προαναγγέλλοντας περαιτέρω πιέσεις από την Κουμουνδούρου.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Αθανάσιος Καββαδάς (ΝΔ) ανταποκρίθηκε θετικά, ενημερώνοντας ότι έχει ήδη ξεκινήσει επικοινωνίες για τη συμμετοχή του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και εκπροσώπων των ΕΛΤΑ. «Θα ενημερώσω εντός της ημέρας ή το αργότερο τη Δευτέρα για τον προγραμματισμό. Έχετε δίκιο όλοι – χθες δέχθηκα πάνω από 100 κλήσεις για κλείσιμο στο Νυδρί», παραδέχθηκε, υπογραμμίζοντας την έκταση της κοινωνικής αναταραχής.

Το κλείσιμο των 204 καταστημάτων, όπως ανακοίνωσαν τα ΕΛΤΑ, προκαλεί έντονες αντιδράσεις από δήμους, βουλευτές και πολίτες, με ερωτήματα για τη συμμόρφωση με την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία και την πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές. Η συνεδρίαση αναμένεται να διερευνήσει κριτήρια, εναλλακτικές λύσεις και επιπτώσεις, εν μέσω πιέσεων για επανεξέταση του σχεδίου αναδιοργάνωσης.
