Βουλή: «Πράσινο φως» για διακομματική επιτροπή με αντικείμενο τον πρωτογενή τομέα

Την έγκριση της ολομέλειας της Βουλής έλαβε, κατά πλειοψηφία, η πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με αντικείμενο τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες προκλήσεις και τις διεθνείς εξελίξεις.

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε έπειτα από 16 ώρες συζήτησης στην ολομέλεια, με την πρόταση να υπερψηφίζεται από την κυβερνητική πλειοψηφία, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης την καταψήφισαν.

Η διακομματική επιτροπή θα απαρτίζεται από 26 μέλη, εκ των οποίων 14 προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, 3 από το ΠΑΣΟΚ, 2 από τον ΣΥΡΙΖΑ, 2 από το ΚΚΕ, ενώ θα συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της Νέας Αριστεράς, της Ελληνικής Λύσης, της «Νίκης», της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς και ένας ανεξάρτητος βουλευτής. Το προεδρείο της επιτροπής θα έχει διακομματικό χαρακτήρα.

Για τη θέση του προέδρου προτάθηκε ο βουλευτής Φθιώτιδας Ιωάννης Οικονόμου, ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών της επιτροπής ορίζεται σε τέσσερις μήνες από τη συγκρότησή της.

Κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός τόνισε ότι η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα συνιστά εθνική υπόθεση και όχι μία ακόμη δημόσια πολιτική. Αναφερόμενος στη στάση κομμάτων της αντιπολίτευσης, υπογράμμισε ότι, παρά τις επιμέρους διαφωνίες, η συμμετοχή τους στις εργασίες της επιτροπής έχει θετικό πρόσημο, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι από τη διαδικασία μπορούν να προκύψουν ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



