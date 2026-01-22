Βουλή: «Πράσινο φως» για διακομματική επιτροπή με αντικείμενο τον πρωτογενή τομέα

Μετά από 16 ώρες συζήτησης, η Βουλή ενέκρινε τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

Βουλή: «Πράσινο φως» για διακομματική επιτροπή με αντικείμενο τον πρωτογενή τομέα
22 Ιαν. 2026 9:24
Pelop News

Την έγκριση της ολομέλειας της Βουλής έλαβε, κατά πλειοψηφία, η πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με αντικείμενο τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες προκλήσεις και τις διεθνείς εξελίξεις.

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε έπειτα από 16 ώρες συζήτησης στην ολομέλεια, με την πρόταση να υπερψηφίζεται από την κυβερνητική πλειοψηφία, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης την καταψήφισαν.

Η διακομματική επιτροπή θα απαρτίζεται από 26 μέλη, εκ των οποίων 14 προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, 3 από το ΠΑΣΟΚ, 2 από τον ΣΥΡΙΖΑ, 2 από το ΚΚΕ, ενώ θα συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της Νέας Αριστεράς, της Ελληνικής Λύσης, της «Νίκης», της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς και ένας ανεξάρτητος βουλευτής. Το προεδρείο της επιτροπής θα έχει διακομματικό χαρακτήρα.

Για τη θέση του προέδρου προτάθηκε ο βουλευτής Φθιώτιδας Ιωάννης Οικονόμου, ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών της επιτροπής ορίζεται σε τέσσερις μήνες από τη συγκρότησή της.

Κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός τόνισε ότι η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα συνιστά εθνική υπόθεση και όχι μία ακόμη δημόσια πολιτική. Αναφερόμενος στη στάση κομμάτων της αντιπολίτευσης, υπογράμμισε ότι, παρά τις επιμέρους διαφωνίες, η συμμετοχή τους στις εργασίες της επιτροπής έχει θετικό πρόσημο, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι από τη διαδικασία μπορούν να προκύψουν ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σύσκεψη υπό Μητσοτάκη και αυστηροποίηση των μέτρων βιοασφάλειας
13:00 Πάτρα: Νέες καταγγελίες στην «Π» για παλαιές κλήσεις – Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για κατασχέσεις και επιβαλλόμενες προσαυξήσεις
12:51 Πύργος: Μεθυσμένος οδηγός εγκατέλειψε τροχαίο – Σύλληψη και για οδηγό χωρίς δίπλωμα
12:46 Αίγιο: 17χρονος είχε κλέψει κινητό και χρήματα από αυτοκίνητο – Δικογραφία και στους γονείς
12:40 Πάτρα: Ο Καραγκιόζης «βασιλιάς Καρνάβαλος» στο καραγκιοζοθέατρο Περί Σκιών
12:36 Πάτρα: Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
12:33 Το Πανεπιστήμιο Πατρών τιμά τους Τρεις Ιεράρχες και την Ημέρα των Γραμμάτων με τελετή και βραβεύσεις
12:30 Θύελλα Πατρών: Αίτημα προς Βρούτση για αύξηση της χρηματοδότησης
12:27 Θέρμο: Έναρξη συνεργασίας Co2gether – ΚΗΦΗ με δράσεις ενεργού γήρανσης και ενδυνάμωσης μνήμης
12:21 Νταβός: Ο Τραμπ ανακοίνωσε το «Συμβούλιο Ειρήνης» – «Όλοι θέλουν να συμμετέχουν», ποιες και πόσες χώρες το αποτελούν
12:14 Πάτρα: Το Λύκειο των Ελληνίδων ανοίγει διάλογο για την ιστορία, την ταυτότητα και το μέλλον της πόλης
12:08 Άνω Γλυφάδα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τη 56χρονη που χάθηκε στην κακοκαιρία
12:03 «Η αγάπη μου απομένει» στην Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας
12:00 Δολοφονία στο Λιθοβούνι: Προφυλακιστέος ο 44χρονος, δεν έπεισε ο ισχυρισμός του – Κατέθεσε πολυσέλιδο υπόμνημα και παρουσίασε 8 μάρτυρες
11:57 ΗΠΑ: Σύλληψη 5χρονου μαθητή από την ICE στη Μινεσότα – Καταγγελίες σχολικών αρχών και αντιδράσεις
11:51 Πάτρα: Επίσκεψη Σταύρου Ζουμπουλάκη στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ – Στήριξη στη διατήρηση των τεκμηρίων
11:48 Χανιά: Σύλληψη 51χρονου για διασπορά ψευδών ειδήσεων στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού
11:45 Πάτρα: Ημερίδα για την ελληνική ιατρική αριστεία από τον Όμιλο Inner Wheel Πατρών Βορρά
11:42 Νταβός: Συνάντηση Ζελένσκι–Τραμπ στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ
11:36 Πάτρα: «Αχαΐων Αγάπης Γεύμα» από το Σωματείο Γυναικών «Καλλιπάτειρα» με Πετράκο και Καμβυσίδη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ