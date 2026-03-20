«Βραχιολάκι» στα Επείγοντα: Έκοψε στο μισό την αναμονή, αλλά τα δύσκολα μένουν στα μεγάλα νοσοκομεία

Σημαντική μείωση στους χρόνους αναμονής στα Επείγοντα των δημόσιων νοσοκομείων καταγράφει το υπουργείο Υγείας, αποδίδοντάς την στο ψηφιακό «βραχιολάκι», την ενίσχυση προσωπικού και τις παρεμβάσεις στα ΤΕΠ. Παρά τη βελτίωση, νοσοκομεία με πολύ μεγάλη πίεση, όπως το «Αττικόν», εξακολουθούν να δοκιμάζονται από υπερφόρτωση και ράντζα

20 Μαρ. 2026 14:31
Pelop News

Στο μισό φαίνεται να έχει περιοριστεί ο μέσος χρόνος αναμονής στα Επείγοντα των δημόσιων νοσοκομείων, με το υπουργείο Υγείας να παρουσιάζει το ψηφιακό «βραχιολάκι» ως βασικό εργαλείο για την παρακολούθηση και τον καλύτερο συντονισμό της κίνησης των ασθενών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η πολιτική ηγεσία, η εικόνα στα μεγάλα νοσοκομεία, τουλάχιστον σε σχέση με πριν από έναν χρόνο, εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, πριν από έναν χρόνο η μέση αναμονή στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής έφτανε περίπου τις 9,5 ώρες, ενώ σήμερα έχει πέσει στις 4,5 ώρες. Η μείωση αυτή αποδίδεται σε ένα σύνολο παρεμβάσεων, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται η ενίσχυση με προσωπικό, οι ανακαινίσεις των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και το σύστημα ιχνηλάτησης ασθενών σε πραγματικό χρόνο.

Το λεγόμενο «βραχιολάκι» λειτουργεί ήδη σε 34 νοσοκομεία της χώρας και μέσα στους επόμενους μήνες προβλέπεται να επεκταθεί σε περίπου 100 νοσηλευτικά ιδρύματα. Πρόκειται για ένα βραχιόλι με QR code, το οποίο δίνεται στον ασθενή με την είσοδό του στην εφημερία και επιτρέπει την καταγραφή της διαδρομής του μέσα στα Επείγοντα, καθώς και του χρόνου που παραμένει σε κάθε στάδιο εξυπηρέτησης.

Μέσα από το συγκεκριμένο σύστημα, οι ασθενείς μπορούν να ενημερώνονται από οθόνες σε κεντρικά σημεία για τον εκτιμώμενο χρόνο εξυπηρέτησής τους, ενώ παράλληλα η διοίκηση κάθε νοσοκομείου και το ίδιο το υπουργείο έχουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα της κίνησης μέσα στα ΤΕΠ. Αυτό, σύμφωνα με το υπουργείο, δίνει τη δυνατότητα να εντοπίζονται άμεσα τα σημεία όπου συσσωρεύονται καθυστερήσεις και να γίνονται παρεμβάσεις.

Η εφαρμογή του μέτρου έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει την καθημερινότητα στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, όπως ο «Ευαγγελισμός», όπου οι χρόνοι αναμονής έχουν περιοριστεί σημαντικά. Αν και όταν ξεκίνησε το μέτρο είχε προκαλέσει αντιδράσεις από εργαζόμενους, πλέον φαίνεται να έχει ενταχθεί στη λειτουργία των νοσοκομείων και να χρησιμοποιείται ως σταθερό εργαλείο διαχείρισης της ροής των ασθενών.

Η εικόνα, πάντως, δεν είναι ενιαία σε όλα τα νοσοκομεία. Το «Αττικόν» παραμένει χαρακτηριστική περίπτωση νοσηλευτικού ιδρύματος που εξακολουθεί να δέχεται τεράστια πίεση, κυρίως λόγω του όγκου των περιστατικών που εξυπηρετεί από τη Δυτική Αττική αλλά και από άλλες περιοχές. Εκεί, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα προβλήματα υπερφόρτωσης και οι επικουρικές κλίνες μετά τις εφημερίες συνεχίζουν να αποτελούν πραγματικότητα.

Στην προσπάθεια αποσυμφόρησης των Επειγόντων, το υπουργείο ποντάρει και στην ενίσχυση του προσωπικού. Όπως αναφέρεται, τα δημόσια νοσοκομεία έχουν ήδη ενισχυθεί με 500 τραυματιοφορείς, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για 1.696 θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε νοσοκομεία και φορείς του υπουργείου Υγείας. Παράλληλα, για το 2026 προαναγγέλλονται συνολικά 8.000 προσλήψεις.

Καθοριστικό ρόλο αποδίδει η ηγεσία του υπουργείου και στις παρεμβάσεις στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, καθώς με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης προχωρούν ανακαινίσεις και διεύρυνση των χώρων σε δεκάδες νοσοκομεία. Στόχος είναι να βελτιωθεί η διαλογή και η κατανομή των περιστατικών, ώστε να μειώνεται η συμφόρηση που δημιουργείται κατά τη διάρκεια των εφημεριών.

Παρά τη βελτίωση που καταγράφεται, το πρόβλημα δεν έχει εξαφανιστεί. Η υπερφόρτωση στα μεγάλα νοσοκομεία και η προσέλευση πολλών περιπατητικών ασθενών ακόμη και για απλά προβλήματα υγείας παραμένουν ένας από τους βασικούς λόγους πίεσης. Γι’ αυτό και το υπουργείο δίνει έμφαση και στην πιο ενεργή αξιοποίηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εντάσσοντας μεγάλα Κέντρα Υγείας της Αττικής στο σύστημα των εφημεριών, με στόχο να απορροφούν περιστατικά που δεν χρειάζονται νοσοκομειακή αντιμετώπιση.

