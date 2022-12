Βρετανία: Νέο σκάνδαλο για τη Λιζ Τρας – Αποκαλύψεις για ευρήματα κοκαΐνης από Guardian

Λίγους μήνες μετά την παραίτηση της Λιζ Τρας, ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Guardian έρχεται να την εμπλέξει σε πάρτι με ναρκωτικά που πραγματοποιήθηκαν στο Chevening και την Downing Street.

Εντοπίστηκαν υπολείμματα λευκής σκόνης μετά από πάρτι στα οποία συμμετείχαν πολιτικοί σύμμαχοι της Λιζ Τρας.

Η ύποπτη λευκή σκόνη, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής Guardian, ανακαλύφθηκε στο κτήμα Chevening το περασμένο καλοκαίρι. Ήταν οι μέρες πριν η Λιζ Τρας αναδειχθεί στην ηγεσία των Τόρις και γίνει πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μέλος του προσωπικού ισχυρίζεται πως εξέτασε τη λευκή σκόνη χρησιμοποιώντας ειδικό στυλεό που αλλάζει χρώμα όταν έρθει σε επαφή με κοκαΐνη.

Η κατοχή κοκαΐνης αποτελεί ποινικό αδίκημα που μπορεί να οδηγήσει σε φυλάκιση έως και επτά χρόνια ή και χρηματικό πρόστιμο.

Διαφορετικές πηγές ανέφεραν την ύπαρξη παρόμοιων ευρημάτων στα γραφεία της Downing Street, στον αριθμό 10, μετά από δύο πάρτι που διοργάνωσε ο Μπόρις Τζόνσον κατά τη διάρκεια των lockdown.

Το προσωπικό στο κτήμα Chevening υποστηρίζει ότι σε δύο περιπτώσεις βρέθηκαν ίχνη λευκής σκόνης σε τραπεζάκι αίθουσας παιχνιδιών.

Ήταν μετά από βραδιές που η Λιζ Τρας είχε φιλοξενήσει καλεσμένους στην εξοχική κατοικία στο Kent, καταφύγιο για τους υπουργούς Εξωτερικών.

Η Λιζ Τρας, τότε υπουργός Εξωτερικών, φιλοξένησε μια εκδήλωσε στο διατηρητέο κτίριο του 17ου αιώνα, το Σαββατοκύριακο 19-21 Αυγούστου, και ενώ η εκστρατεία της για την ηγεσία βρισκόταν σε πλήρη εξουσία.

Μια άλλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 2-4 Σεπτεμβρίου. Και στις δύο εκδηλώσεις έδωσαν το παρών διάφοροι πολιτικοί της σύμμαχοι.

Η χρήση της έπαυλης των 115 δωματίων παραχωρείται παραδοσιακά στον υπουργό Εξωτερικών. Η συντήρησή της χρηματοδοτείται από καταπίστευμα που θεσπίστηκε με νόμο του Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με μαρτυρία εκ των έσω, γινόταν ευρέως χρήση κοκαΐνης από πολιτικούς συμμάχους της Λιζ Τρας. Δεν υπάρχουν μαρτυρίες πως έκαναν χρήση ναρκωτικών οι δύο πρώην πρωθυπουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου, Λιζ Τρας και Μπόρις Τζόνσον.

Traces of suspected cocaine found after parties in Liz Truss’s grace-and-favour house, say staff https://t.co/BZho5vjNtU

— The Guardian (@guardian) December 16, 2022