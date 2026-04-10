Βρετάνια: Αγανακτισμένος ο Στάρμερ με τον Τραμπ

Βρετάνια: Αγανακτισμένος ο Στάρμερ με τον Τραμπ
10 Απρ. 2026 16:08
«Αγανακτισμένος» με το γεγονός ότι οι λογαριασμοί ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξομειώνονται σε διεθνές επίπεδο λόγω των ενεργειών του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Σε συνέντευξή του στο ITV, ο Στάρμερ θέλησε επί της ουσίας να υπογραμμίσει την ανάγκη ενεργειακής ανεξαρτησίας της Βρετανίας. Ωστόσο, το γεγονός ότι έφερε στο ίδιο πλαίσιο τον Ρώσο και τον Αμερικανό πρόεδρο αποτελεί ασυνήθιστη διαφοροποίηση για τον Βρετανό πρωθυπουργό, ο οποίος συνήθως αποφεύγει την άμεση κριτική προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει επιδεινώσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο ηγετών, με τον Τραμπ να αντιδρά έντονα στην απροθυμία του Στάρμερ να εμπλακεί στη σύγκρουση.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:53 Σφαγή Διστόμου: Νέα δικαστική εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για τις γερμανικές αποζημιώσεις
18:42 EuroLeague: Τα σενάρια για τον Παναθηναϊκό – Από την 5η μέχρι την 8η θέση
18:33 Πάτρα: «Γέφυρα» εργοδοτών και εργαζομένων στην 55η Ημέρα Καριέρας της ΔΥΠΑ
18:24 ΗΠΑ – Ιράν: Σκληρή γραμμή Βανς ενόψει συνομιλιών – Προειδοποιήσεις και όροι από όλες τις πλευρές
18:15 Μεταξύ πίστης και μεγάλης οθόνης: Οι ιστορικές ανακρίβειες και οι μεγάλες κινηματογραφικές συγκρούσεις
18:02 Πάτρα: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαίωσε ιδιοκτήτη στα Βραχνέικα – Δυσκολεύει η διάνοιξη παράλληλου στην παραλιακή
17:52 Πέθανε ο πρωτοπόρος της χιπ χοπ Afrika Bambaataa
17:40 Ιταλία: Σοκ με 12χρονο να χάνει την ζωή του, τον… ρούφηξε τζακούζι
17:31 Χανιά: «Φορτωμένος» με όπλα και κοσμήματα προσγειώθηκε 68χρονος
17:17 Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με 65χρονη
17:09 Καζακόπουλος: «Κρατάμε την νοοτροπία μας, ευχαριστώ τον κόσμο μας»
17:00 Αθανάσιος Καλογεράς: Η νέα Βιομηχανική Επανάσταση είναι εδώ ΒΙΝΤΕΟ
16:54 «Η Ουκρανία είναι κοντά σε συμφωνία με τη Ρωσία”, λέει συνεργάτης του Ζελένσκι
16:45 Πάτρα: Νεκρή 92χρονη σε φωτιά διαμερίσματος στα Ψηλά Αλώνια – Συγκλονίζει η τραγωδία ΒΙΝΤΕΟ
16:36 Βανς: «Το Ιράν να μην προσπαθήσει να μας ξεγελάσει»
16:26 Οι «μικροί» του Άτλαντα Πατρών κέρδισαν εμπειρίες και σήκωσαν κούπα στη Ζάκυνθο ΦΩΤΟ
16:16 Καλάβρυτα: Προς σεζόν-ρεκόρ το Χιονοδρομικό με φόντο τον πασχαλινό Απρίλιο
16:08 Βρετάνια: Αγανακτισμένος ο Στάρμερ με τον Τραμπ
16:03 Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Παναχαϊκού, απεγκλωβίστηκαν ένοικοι ΦΩΤΟΒΙΝΤΕΟ
15:54 Οι πασχαλινές ευχές του ΝΟΠ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
