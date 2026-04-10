Βρετάνια: Αγανακτισμένος ο Στάρμερ με τον Τραμπ

«Αγανακτισμένος» με το γεγονός ότι οι λογαριασμοί ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξομειώνονται σε διεθνές επίπεδο λόγω των ενεργειών του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Σε συνέντευξή του στο ITV, ο Στάρμερ θέλησε επί της ουσίας να υπογραμμίσει την ανάγκη ενεργειακής ανεξαρτησίας της Βρετανίας. Ωστόσο, το γεγονός ότι έφερε στο ίδιο πλαίσιο τον Ρώσο και τον Αμερικανό πρόεδρο αποτελεί ασυνήθιστη διαφοροποίηση για τον Βρετανό πρωθυπουργό, ο οποίος συνήθως αποφεύγει την άμεση κριτική προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει επιδεινώσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο ηγετών, με τον Τραμπ να αντιδρά έντονα στην απροθυμία του Στάρμερ να εμπλακεί στη σύγκρουση.

