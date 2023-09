Βρετανία: Νέα δημοσκόπηση δείχνει συντριπτική ήττα για τους Τόρις

Πονοκεφάλους στη Ντάουνινγκ Στριτ και το επιτελείο των Τόρηδων προκαλεί μια νέα δημοσκόπηση, σύμφωνα με την οποία οι Συντηρητικοί οδεύουν στο χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα εδώ και πάνω από έναν αιώνα στην αναμέτρηση του ερχόμενου έτους.

Με τους Τόρηδες του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ να υπολείπονται σταθερά εδώ και καιρό κατά σχεδόν είκοσι ποσοστιαίες μονάδες των Εργατικών του σερ Κιρ Στάρμερ στις σφυγμομετρήσεις, το κυβερνών κόμμα αναμένεται να περιοριστεί σε 159 έδρες στην Βουλή των Κοινοτήτων σύμφωνα με το Electoral Calculus, από 359 που είχε εξασφαλίσει το 2019, αλλά ο αριθμός αυτός ενδέχεται να περιοριστεί στις 124 έδρες, αν οι ψηφοφόροι καταφύγουν στην τακτικιστική ή στρατηγική ψήφο επιλέγοντας έναν υποψήφιο ή κόμμα εκτός της προτίμησης τους προκειμένου να τιμωρήσουν τους Συντηρητικούς μεταξύ άλλων για τα απανωτά σκάνδαλα και την υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου τους.

Our new monthly poll-of-polls shows #Labour‘s lead over the #Conservatives down by 2pc to 17pc. That’s still big enough for a Blair-style landslide. Details at: https://t.co/NRkt2WUv6J pic.twitter.com/bnicUo8eu8

— Electoral Calculus (@ElectCalculus) September 1, 2023