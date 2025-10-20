Βρετανία: Ρωσική κυβερνοεπίθεση «χτύπησε» οκτώ στρατιωτικές βάσεις

Μια ομάδα χάκερ, φερόμενα συνδεδεμένη με τη Ρωσία, παραβίασε τα συστήματα οκτώ στρατιωτικών βάσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, δημοσιεύοντας εκατοντάδες ευαίσθητα έγγραφα στο dark web. Μεταξύ των βάσεων που επλήγησαν είναι και η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία στο Σάφολκ, όπου σταθμεύουν αμερικανικά μαχητικά F-35.

Η παραβίαση φέρεται να έγινε μέσω εξωτερικού συνεργάτη του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας, παρακάμπτοντας τα συστήματα κυβερνοασφάλειας των ενόπλων δυνάμεων. Το Υπουργείο διερευνά την επίθεση, η οποία συνδέεται με τη ρωσική ομάδα Lynx, ενώ υπενθυμίζεται ότι οι κυβερνοεπιθέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με 204 περιστατικά το τελευταίο έτος.

Εκπρόσωπος του υπουργείου τόνισε ότι η Βρετανία υιοθετεί «στιβαρή και προληπτική προσέγγιση» για την προστασία των εθνικών συμφερόντων και δεν θα ανακοινωθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για λόγους ασφαλείας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



