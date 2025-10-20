Βρετανία: Ρωσική κυβερνοεπίθεση «χτύπησε» οκτώ στρατιωτικές βάσεις

Η επίθεση στόχευσε ευαίσθητες στρατιωτικές πληροφορίες.

Βρετανία: Ρωσική κυβερνοεπίθεση «χτύπησε» οκτώ στρατιωτικές βάσεις
20 Οκτ. 2025 10:41
Pelop News

Μια ομάδα χάκερ, φερόμενα συνδεδεμένη με τη Ρωσία, παραβίασε τα συστήματα οκτώ στρατιωτικών βάσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, δημοσιεύοντας εκατοντάδες ευαίσθητα έγγραφα στο dark web. Μεταξύ των βάσεων που επλήγησαν είναι και η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία στο Σάφολκ, όπου σταθμεύουν αμερικανικά μαχητικά F-35.

Η παραβίαση φέρεται να έγινε μέσω εξωτερικού συνεργάτη του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας, παρακάμπτοντας τα συστήματα κυβερνοασφάλειας των ενόπλων δυνάμεων. Το Υπουργείο διερευνά την επίθεση, η οποία συνδέεται με τη ρωσική ομάδα Lynx, ενώ υπενθυμίζεται ότι οι κυβερνοεπιθέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με 204 περιστατικά το τελευταίο έτος.

Εκπρόσωπος του υπουργείου τόνισε ότι η Βρετανία υιοθετεί «στιβαρή και προληπτική προσέγγιση» για την προστασία των εθνικών συμφερόντων και δεν θα ανακοινωθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για λόγους ασφαλείας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:53 Η Πάτρα στο ποτήρι: Η Σοφία Χριστοπούλου συνομιλεί για την τεντούρα με τον Σωτήρη Κοντιζά στο GreekFarms ΒΙΝΤΕΟ
13:45 Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις παθήσεις του ώμου και πώς να τις προλάβετε
13:40 Διπλό το κακό για τον ΝΟΠ, με απουσίες κόντρα σε Πανιώνιο
13:37 Η Grid Telecom μεταμορφώνει την Κρήτη σε διεθνή ψηφιακό κόσμο
13:32 Ενημέρωση, συμμόρφωση και γνώση: Το Επιμελητήριο Αχαΐας «διάβασε» το ΓΕΜΗ στους επαγγελματίες
13:28 Σαν σκηνή από ταινία: Σε 4 λεπτά άδειασαν το Λούβρο – Υποψίες για ξένη ανάμειξη και κυβερνητική αποτυχία
13:25 ΚΟΔΗΠ: «Μεροληπτική πριμοδότηση των ιδιωτικών σταθμών – Ζητούμε ίση μεταχείριση για τα παιδιά και τις δημοτικές δομές»
13:21 Παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας για τους μετανάστες εργάτες γης σε Δυτική Αχαΐα και Βόρεια Ηλεία
13:17 Χάος στη Δραπετσώνα: Τρόλεϊ συγκρούστηκε με κολώνα έπειτα από επεισόδιο εν κινήσει
13:14 Άνοιξε η δίκη για τις παρατυπίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Μαρτυρία-κλειδί για «τεχνητή δημιουργία δικαιωμάτων»
13:14 Μαλέσκου: «Ως εργαζόμενη μητέρα πρέπει να είμαι πιο συνεπής στο παιδί μου»
13:02 Παύλος Μαρινάκης: «Ο νόμος για το Μνημείο του Συντάγματος δεν εφαρμόζεται α λα καρτ»
12:59 Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Ζελένσκι-Τι συζήτησαν
12:58 Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Κοσμάς Φοντούκης: Το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας τον αποχαιρετά με συγκίνηση
12:54 Επανεκλογή Καλογερόπουλου στον ΙΟΠ-Δείτε όλο το νέο ΔΣ
12:51 Από το παρελθόν στο μέλλον: Επετειακή εκδήλωση και νέα αρχή για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών ΦΩΤΟ
12:46 Γάλλια: Τέσσερις νεκροί από φωτιά σε κτίριο της Λυών ΒΙΝΤΕΟ
12:41 Στο Λουξεμβούργο οι ΥΠΕΞ της ΕΕ για Γάζα και Ουκρανία – Παρών ο Γεραπετρίτης: «Η Ελλάδα έτοιμη να συμβάλει στην ειρήνη»
12:39 Ελευθεριάδης: «Στη Κέρκυρα έπαιξε ρόλο η εμπειρία μας»
12:36 Διπρόσωπος ο καιρός: Καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη, καλοκαιράκι από την Παρασκευή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ