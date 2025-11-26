Βρετανία: Στα σκαριά «τουριστικός φόρος»! Αυτά τα ποσά θα καλούνται θα πληρώνουν οι επισκέπτες

Η κυβέρνηση Κρι Στάρμερ έδωσε σήμερα (26/11/2025) «πράσινο» φως για την επιβολή «τουριστικού φόρου» από πόλεις και περιοχές της Βρετανίας.

Λίγο πριν από την αυριανή παρουσίαση του νέου προϋπολογισμού από την υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, οι αρχές έδωσαν το σύνθημα για μια δημόσια διαβούλευση για τις λεπτομέρειες του μέτρου, όπως το ύψος του φόρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η χρέωση αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω στις 2 λίρες ανά διανυκτέρευση και θα αφορά τόσο ξενοδοχεία όσο και καταλύματα τύπου Airbnb.

Μία εναλλακτική θα είναι η θέσπιση ποσοστιαίου τέλους, ώστε τα ακριβότερα ξενοδοχεία να καταβάλλουν υψηλότερο φόρο.

Ειδικά για το Λονδίνο, εκτιμάται ότι ένας φόρος της τάξεως του 5% θα αποφέρει στις δημοτικές αρχές περίπου 240 εκατ. λίρες ετησίως. Το 2024, το Λονδίνο κατέγραψε 89 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο δήμαρχος της πρωτεύουσας, Σαντίκ Καν, ήταν από τους ένθερμους υποστηρικτές του μέτρου. «Η επιπλέον χρηματοδότηση θα υποστηρίξει άμεσα την οικονομία του Λονδίνου και θα βοηθήσει στην εδραίωση της φήμης του ως κορυφαίου προορισμού του παγκόσμιου τουρισμού και των επιχειρηματιών»

«Για πολύ καιρό, πόλεις σαν τη δική μας καλούνταν να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τα βασικά εργαλεία που σε άλλα μέρη θεωρούνται δεδομένα» συμφώνησε και ο δήμαρχος του Λίβερπουλ, Στιβ Ρόθεραμ, υπενθυμίζοντας πως κι άλλες μητροπόλεις που βρίσκονται στην κορυφή του παγκόσμιου τουρισμού, όπως το Παρίσι και η Βαρκελώνη, αποκομίζουν ήδη εκατομμύρια ετησίως από παρόμοιες πολιτικές.

Πάντως, το μέτρο έχει ήδη φέρει αντιδράσεις από επαγγελματίες του κλάδου της φιλοξενίας που θεωρούν ο φόρος θα αποθαρρύνει σίγουρα τους τουρίστες, κυρίως δε, τους εγχώριους τουρίστες.

«Η ιδέα ότι ένας τουριστικός φόρος θα διορθώσει τα δημόσια οικονομικά είναι εντελώς παραπλανητική και θα έχει ως αποτέλεσμα να προκαλέσει ζημιά στους τομείς του τουρισμού και της φιλοξενίας στο Ηνωμένο Βασίλειο» προειδοποίησε η διευθύνουσα σύμβουλος της UKHospitality, Κέιτ Νίκολς.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται ήδη σε πολύ χαμηλή θέση όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα στον τουρισμό, εξαιτίας του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ. Σε σύγκριση με τους ευρωπαίους ανταγωνιστές μας, πολλοί από τους οποίους έχουν ΦΠΑ στο μισό του δικού μας 20%, ένας τουριστικός φόρος θα μας καταστήσει ακόμη λιγότερο ελκυστικούς στους επισκέπτες» τόνισε χαρακτηριστικά.

Σημειωτέον πως το σχέδιο, όπως παρουσιάστηκε σε πρώτη φάση, δίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση τη δυνατότητα είσπραξης και διαχείρισης του φόρου. Έτσι, κάποιοι δήμαρχοι, κυρίως κομμάτων της αντιπολίτευσης, υποστήριξαν πως δεν πρόκειται να εφαρμόσουν το μέτρο.

