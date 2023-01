Βρετανία: Το απόλυτο χάος με ακυρώσεις πτήσεων στο Χίθροου – Πολικό ψύχος και παγωμένη ομίχλη

Το κύμα κακοκαιρίας που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, φαίνεται πως δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στο αεροδρόμιο του Χίθροου με μαζικές ακυρώσεις πτήσεων.

ολικές θερμοκρασίες επικρατούν στη Βρετανία, με το θερμόμετρο να φτάνει ακόμη και τους -8,4 βαθμούς Κελσίου. Το σκηνικό του καιρού έχει προκαλέσει την ακύρωση δεκάδων πτήσεων στο αεροδρόμιο του Χίθροου.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο υδράργυρος στο Χίθροου έπεσε στους -8,4 βαθμούς Κελσίου. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι πρόκειται για τη χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στην περιοχή τα τελευταία δέκα χρόνια.

Περίπου 80 πτήσεις της British Airways ακυρώθηκαν όπως και άλλων αεροπορικών εταιρειών, λόγω χαμηλής ορατότητας, και χιλιάδες επιβάτες βιώνουν το απόλυτο χάος.

Η πιο κρύα νύχτα από το 2010

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ήταν επίσης η ψυχρότερη νύχτα του Ιανουαρίου από το 1987, όταν είχαν καταγραφεί -9,1 βαθμοί Κελσίου.

Το Met Office εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για ομίχλη κατά τη διάρκεια της νύχτας έως τις 11 το πρωί, καλύπτοντας τη νότια και ανατολική Αγγλία, καθώς οι εργαζόμενοι έδιναν μάχη με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν το πρωί της Δευτέρας.

https://t.co/uZgOJiJxQ2 #ukweather #uknews #fog A level three cold alert is in place for England, with forecasters warning that freezing fog will increase the risk of accidents and travel delays. #news #WeatherUpdate #LondonIsRed #londonunderground #LONDON pic.twitter.com/t1qBSXx6zI

What a contrast this morning 😮

Stepping out of the door across the NW of the UK and you can ditch the gloves…. Though ice scrapers at the ready in the southeast ❄️ pic.twitter.com/BMbKwHhllY

— Met Office (@metoffice) January 23, 2023