Βρετανική αναχαίτιση ρωσικών πλοίων στη Μάγχη – Σε επιφυλακή το Βασιλικό Ναυτικό

Πολεμικά πλοία και εναέρια μέσα του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού ενεργοποιήθηκαν για την παρακολούθηση ρωσικών σκαφών στη Μάγχη, σε μια επιχείρηση αυξημένης επιτήρησης στρατηγικών θαλάσσιων διαύλων, με φόντο την ένταση ΝΑΤΟ–Ρωσίας.

23 Ιαν. 2026 14:35
Pelop News

Σε επιχείρηση παρακολούθησης και αναχαίτισης ρωσικών πολεμικών και βοηθητικών σκαφών στη Μάγχη προχώρησαν αυτή την εβδομάδα οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις, στο πλαίσιο ενισχυμένων μέτρων ασφαλείας σε κρίσιμα θαλάσσια περάσματα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η επιχείρηση διήρκεσε δύο ημέρες και περιλάμβανε τα περιπολικά πλοία HMS Mersey και HMS Severn, καθώς και ελικόπτερο τύπου Wildcat, τα οποία αναπτύχθηκαν για την παρακολούθηση της ρωσικής κορβέτας Boikiy και του δεξαμενόπλοιου MT General Skobelev, καθώς τα σκάφη κατευθύνονταν προς τη Βόρεια Θάλασσα.

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, το HMS Mersey ανέλαβε πρώτο την επιτήρηση των ρωσικών πλοίων κατά την είσοδό τους στη Μάγχη, παραλαμβάνοντας τη σκυτάλη από συμμαχικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ που τα είχαν ήδη παρακολουθήσει στον Βισκαϊκό Κόλπο. Στη συνέχεια, κοντά στη νήσο Γουάιτ, τα HMS Severn και HMS Mersey λειτούργησαν συντονισμένα με το ελικόπτερο Wildcat, διατηρώντας στενή παρακολούθηση της ρωσικής ομάδας πλοίων.

Η επιχείρηση συνεχίστηκε μέχρι τα σκάφη να εξέλθουν προς τη Βόρεια Θάλασσα, οπότε και η ευθύνη επιτήρησης μεταβιβάστηκε εκ νέου σε συμμαχικές νατοϊκές δυνάμεις.

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Χίλι επιβεβαίωσε ότι το Λονδίνο παρείχε πληροφοριακή υποστήριξη στη Γαλλία για πρόσφατη νηοψία δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με ρωσικά συμφέροντα στη Μεσόγειο, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και το βρετανικό πλοίο HMS Dagger, συνδράμοντας τις γαλλικές δυνάμεις.

