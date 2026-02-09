Βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, η ερωτική αντίζηλος της Έιμι Γουάινχαουζ

Υπήρξε σύζυγος του Μπλέικ Φίλντερ-Σίβιλ, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για θάνατο «ανεξήγητων συνθηκών»

Βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, η ερωτική αντίζηλος της Έιμι Γουάινχαουζ
09 Φεβ. 2026 22:45
Pelop News

Τραγωδία, νεκρή στο σπίτι της στο Σουίλινγκτον του Λιντς βρέθηκε η 47χρονη Σάρα Άσπιν, που υπήρξε σύζυγος του Μπλέικ Φίλντερ-Σίβιλ, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για θάνατο «ανεξήγητων συνθηκών», σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Δυτικού Γιορκσάιρ.

Μαρόκο: Το «πνίγουν» οι πλημμύρες, πάνω από 150.000 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους, ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Σάρα Άσπιν, η οποία στο παρελθόν είχε χαρακτηριστεί «αντίζηλος» της αείμνηστης τραγουδίστριας Έιμι Γουάινχαουζ, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο διαμέρισμά της, έπειτα από κλήση στην αστυνομία λόγω αναφοράς για ανησυχία σχετικά με την ασφάλειά της. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι αστυνομικοί έφτασαν στην οδό Πίμροουζ Χιλ Ντράιβ στις 6:38 το πρωί του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου, όπου διασώστες παρείχαν πρώτες βοήθειες στη γυναίκα, η οποία όμως κατέληξε λίγο αργότερα.

«Δεν υπάρχουν λόγια»
Η κόρη της, Μέλοντι-Ρόουζ Χαμσάιρ, αποχαιρέτησε τη μητέρα της με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Δεν υπάρχουν λόγια. Σ’ αγαπώ τόσο πολύ, μαμά. Να αναπαύεσαι στην αιώνια γαλήνη, όμορφη μαμά μου. Δεν μοιάζει αληθινό. Θέλω απλώς να είσαι εδώ και να μπορώ να σου μιλήσω για τις τρελές σου σκανταλιές».

Η Άσπιν ξεκίνησε τη σχέση της με τον Φίλντερ-Σίβιλ μετά τη διάλυση του γάμου του με τη Γουάινχαουζ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι δύο τους γνωρίστηκαν σε κέντρο απεξάρτησης περίπου το 2009. Εκείνη την περίοδο, ο Φίλντερ-Σίβιλ συνέχιζε κατά διαστήματα τη θυελλώδη σχέση του με τη Γουάινχαουζ, πριν από τον θάνατο της τραγουδίστριας το 2011.

Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, ο οποίος γεννήθηκε τον Μάιο του 2011, λίγο πριν ο Φίλντερ-Σίβιλ φυλακιστεί τον Ιούνιο του ίδιου έτους για διάρρηξη και κατοχή πυροβόλου όπλου. Μετά την αποφυλάκισή του, επανασυνδέθηκε με τη Σάρα Άσπιν και απέκτησαν δεύτερο παιδί, μια κόρη, τον Απρίλιο του 2013. Οι δυο τους φέρεται να χώρισαν οριστικά το 2018.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο διαμέρισμα της Άσπιν γύρω στις 8 το πρωί του Σαββάτου. Όπως δήλωσε γείτονας που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, «είδα την αστυνομία να έχει κατακλύσει το σπίτι και κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι λίγες ώρες αργότερα είδε να απομακρύνεται από το σπίτι ένας σάκος μεταφοράς σορού, χωρίς ωστόσο να έχει στηθεί αστυνομικός κλοιός.

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία
Άλλοι κάτοικοι της γειτονιάς επιβεβαίωσαν την παρουσία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, τονίζοντας ότι το περιστατικό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, η οποία χαρακτηρίζεται από ηρεμία και αίσθημα ασφάλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σάρα Άσπιν βρισκόταν σε σχέση με άλλον άνδρα τη στιγμή του θανάτου της, ενώ ένα άτομο συνελήφθη, χωρίς ωστόσο η σύλληψη να σχετίζεται με την υπόθεση του θανάτου.

Σε ανακοίνωσή της, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Δυτικού Γιορκσάιρ δήλωσε ότι «οι έρευνες συνεχίζονται για τον θάνατο γυναίκας σε κατοικία στην περιοχή Σουίλινγκτον του Λιντς» και ότι «ο θάνατός της αντιμετωπίζεται επί του παρόντος ως ανεξήγητος».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 «Έτρεμα μέχρι να δημοσιοποιήσω τον χωρισμό μου» αποκαλυπτική η Δέσποινα Καμπούρη
23:21 Γιατί τα εμβόλια δεν είναι το ίδιο αποδοτικά στους ηλικιωμένους
22:53 Υπόθεση κατασκοπείας: «Στίβεν» το όνομα του Κινέζου πράκτορα που στρατολόγησε τον 54χρονο Έλληνα σμήναρχο
22:48 Ελαιοχώρι Δυτικής Αχαΐας: Ξαφνικός θάνατος για 54χρονο
22:45 Βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, η ερωτική αντίζηλος της Έιμι Γουάινχαουζ
22:35 Ισπανία: Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία απέβαλε τον διαιτητή που κατηγορείται για επίθεση σε ιερόδουλη
22:27 Η ΑΕ Ροϊτίκων «πέρασε» και από την Ολυμπιάδα! Το πανόραμα της 16ης αγωνιστικής της Α1 ΕΣΚΑ-Η
22:25 Εργάτης της Ford αποκάλεσε «προστάτη παιδεραστών» τον Τραμπ και δεν απολύθηκε
22:20 Πάτρα: Καταγγελία για εισβολή σε σπίτι και απειλή με όπλο!
22:04 Πρόκληση από Τσελίκ: Μιλά για αποστρατικοποίηση νησιών του Αιγαίου, αφήνει αιχμές για Δένδια
21:52 Γαλλία: Δίδυμοι που κατηγορούνται για διπλή δολοφονία δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν γιατί μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό!
21:46 Τραγωδία, νεκροί φέρεται να είναι μεταλλωρύχοι καναδικής εταιρείας που είχαν απαχθεί στο Μεξικό
21:33 Η… χάρη του Χάρη έχει φτάσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού!
21:09 Χίος: Επίδοξοι κλέφτες μπήκαν σε χωράφι, ο ιδιοκτήτης πυροβόλησε στον αέρα, ένας τραυματίας
21:00 Κατάσκοπος σμήναρχος: Ισχυρίζεται ότι διέρρεε πληροφορίες σε πολυεθνική και όχι σε κρατικές αρχές
20:51 Λάρισα: Συλλαλητήριο και πορεία με τρακτέρ αγροτών στο κέντρο της πόλης, ΒΙΝΤΕΟ
20:41 Σοκ στα Χανιά: Διεθνές κύκλωμα εκβιασμού, έτσι οργανώθηκε και εκτελέστηκε ο εμπρησμός
20:31 Κυριάκος Μητσοτάκης: Εθνική προτεραιότητα η στήριξη της ελληνικής γλώσσας
20:21 Επίθεση σε καθηγητή σε σχολείο από εξωσχολικό, κατέληξε στο νοσοκομείο!
20:11 Υπόθεση Παναγόπουλου: Διευρύνεται και σε συγγενείς του η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ