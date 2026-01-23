Βρέθηκε στην Κυψέλη η 13χρονη που αγνοούνταν επί ημέρες – Τρεις συλλήψεις

Η ανήλικη φέρεται να έμενε το τελευταίο διάστημα σε διαμερίσματα στην Κυψέλη και την Καλλιθέα, χωρίς να έχει επικοινωνήσει με την οικογένειά της.

23 Ιαν. 2026 19:16
Pelop News

Σε διαμέρισμα στην Κυψέλη βρέθηκε η 13χρονη που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στις 16 Ιανουαρίου.

Μετά από πληροφορίες που έδωσε η μητέρα της στην ΕΛΑΣ, αστυνομικοί εντόπισαν την 13χρονη το απόγευμα της Τετάρτης και την παρέδωσαν με ασφάλεια στην οικογένειά της.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί άνδρες ηλικίας 16, 18 και 20 ετών, οι οποίοι δεν ενημέρωσαν τις Αρχές για την παρουσία της ανήλικης, όπως όφειλαν. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αρπαγή ανηλίκου από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

