Welcome to UP 2025: Με προσφορές και προνόμια υποδέχονται τους πρωτοετείς φοιτητές οι έμποροι – Εκπτώσεις στα καταστήματα της πόλης

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Εμπορικός Σύλλογος και τα τοπικά καταστήματα συμμετέχουν στο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριων, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατόχους φοιτητικού πάσο να επωφεληθούν από ειδικές τιμές και προσφορές.

18 Σεπ. 2025 16:10
Pelop News

Το Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ και ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών ενώνουν και φέτος τις δυνάμεις τους για να υποδεχθούν τους νέους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Πατρών, προσφέροντας σημαντικές εκπτώσεις και προνόμια που θα κάνουν πιο εύκολη την έναρξη της φοιτητικής τους ζωής στην πόλη.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Εμπορικός Σύλλογος και τα τοπικά καταστήματα συμμετέχουν στο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριων, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατόχους φοιτητικού πάσο να επωφεληθούν από ειδικές τιμές και προσφορές.

Τα καταστήματα που παίρνουν μέρος στη δράση θα διαθέτουν ειδικό διακριτικό σήμα με QR Code, μέσω του οποίου οι φοιτητές μπορούν να δουν ολόκληρη τη λίστα των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Με τον τρόπο αυτό, οι νέοι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών αποκτούν άμεσα πρόσβαση σε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες σε χαμηλότερες τιμές, ενώ παράλληλα έρχονται πιο κοντά και ανακαλύπτουν την τοπική αγορά της Πάτρας.

Μπορείτε να δείτε τη λίστα με τα συνεργαζόμενα καταστήματα με το Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ εδώ

To Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών διοργανώνεται από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα
