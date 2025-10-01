Welcome to Up 2025: Ταξιδεύοντας και ερευνώντας τα Ελληνικά νησιά

01 Οκτ. 2025 15:51
Pelop News

Μια μοναδική εικαστική και επιστημονική εμπειρία περιμένει το κοινό της Πάτρας στο πλαίσιο του WELCOME TO UP 2025 powered by ΔΕΗ. Από την Τρίτη 7 έως και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, το φουαγιέ του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών θα φιλοξενεί την έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Ταξιδεύοντας και ερευνώντας τα Ελληνικά νησιά».

Η έκθεση περιλαμβάνει περισσότερες από 50 εντυπωσιακές φωτογραφίες, μέσα από τις οποίες αποτυπώνονται τοπία, μορφές βλάστησης και ιδιαίτερα φυτικά είδη από νησιά και βραχονησίδες του Αιγαίου και του Ιονίου. Πρόκειται για εικόνες που συνδυάζουν την καλλιτεχνική ματιά με την επιστημονική τεκμηρίωση, φέρνοντας στο φως τον πλούτο και τη μοναδικότητα της ελληνικής νησιωτικής φύσης.

Οι φωτογραφίες προέρχονται από τις ερευνητικές αποστολές του ομότιμου καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Τομέας Βιολογίας Φυτών, Δημήτριου Τζανουδάκη και της καθηγήτριας του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Τομέας Βιολογίας Φυτών Μαρίας Πανίτσα. Οι ίδιοι, μέσα από πολυετή μελέτη, έχουν χαρτογραφήσει και αναδείξει τη βιοποικιλότητα περιοχών που συχνά παραμένουν άγνωστες στο ευρύ κοινό, καταγράφοντας σπάνια είδη και οικολογικούς σχηματισμούς.

Η έκθεση φιλοδοξεί να αποτελέσει γέφυρα ανάμεσα στην επιστήμη και την τέχνη, προτρέποντας τους επισκέπτες να «ταξιδέψουν» μέσα από τον φακό των ερευνητών και να ανακαλύψουν τη φυσική ομορφιά των ελληνικών νησιών, αλλά και τη σημασία της προστασίας τους.

To Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://welcometoup.upatras.gr/

 
