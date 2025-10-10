Welcome to UP: Το Σάββατο η μεγάλη συναυλία του Νίκου Πορτοκάλογλου και του Γιάννη Κότσιρα στην πλατεία Γεωργίου

Το Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ απογειώνεται το βράδυ του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου 2025, και η Πάτρα αναμένεται να ζήσει μια αξέχαστη εμπειρία, γεμάτη μουσική, χιλιάδες χαμόγελα και ενέργεια στην «καρδιά» της!

Welcome to UP: Το Σάββατο η μεγάλη συναυλία του Νίκου Πορτοκάλογλου και του Γιάννη Κότσιρα στην πλατεία Γεωργίου
10 Οκτ. 2025 15:42
Pelop News

Δύο από τους σημαντικότερους και πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Γιάννης Κότσιρας, συναντιούνται σε μια ανοιχτή συναυλία στην πλατεία Γεωργίου, στο πλαίσιο της λήξης του Welcome to UP 2025.

Η ανοιχτή συναυλία των δύο καλλιτεχνών αναμένεται να πλημμυρίσει τον χώρο με χιλιάδες κόσμου, φέρνοντας μαζί την ενέργεια των φοιτητών που αποχαιρετούν το πρωτοποριακό Φεστιβάλ Υποδοχής Φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Πατρών, με τον πιο εντυπωσιακό και πανηγυρικό τρόπο.
Ο Νίκος Πορτοκάλογλου, σπουδαίος τραγουδοποιός με πλούσιο συνθετικό έργο, και ο Γιάννης Κότσιρας, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν μια μοναδική μουσική εμπειρία γεμάτη συναίσθημα, ενέργεια και αυθεντικότητα. Με σεβασμό ο ένας στο έργο του άλλου και με κοινή αγάπη για τη μουσική, ετοιμάζουν ένα πρόγραμμα γεμάτο διαχρονικά τραγούδια και δυνατές συγκινήσεις.

Από μεγάλες επιτυχίες που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην ελληνική μουσική, μέχρι αγαπημένα κομμάτια που συνόδευσαν γενιές ακροατών, το κοινό θα απολαύσει ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι φτιαγμένο με μεράκι και αυθεντικότητα.

Μαζί τους:
Βύρων Τσουράπης – τραγουδοποιός, μπάσο, φωνή
Ανδριάνα Αχιτζάνοβα – φωνή, νέι

Με αυτή την εκρηκτική γιορτή, το Welcome to UP 2025 κλείνει τις πύλες του αφήνοντας αναμνήσεις γεμάτες ενθουσιασμό, χαρά και προσμονή για το ραντεβού του 2026, υποσχόμενο ακόμα πιο δυνατές στιγμές, περισσότερη συμμετοχή και ανεπανάληπτες εμπειρίες.

Το βράδυ του Σαββάτου επίσης στο Αγρίνιο η γιορτή κορυφώνεται με την Έκθεση Φωτογραφίας Photopolis στην Παλαιά Λαχαναγορά, προσφέροντας μια μοναδική εικαστική εμπειρία στους επισκέπτες και ένα καλλιτεχνικό αποτύπωμα της γιορτής.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

ΠΑΤΡΑ
21.00
Συναυλία με τους Νίκο Πορτοκάλογλου και Γιάννη Κότσιρα στην Πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα. Μαζί τους οι: Βύρων Τσουράπης & Ανδριάνα Αχιτζάνοβα.

ΑΓΡΙΝΙΟ
20.00
Έκθεση Φωτογραφίας Photopolis στην Παλαιά Λαχαναγορά Αγρινίου

To Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ διοργανώνεται από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://welcometoup.upatras.gr/

 

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00 Έρχεται η υπερσύγχρονη θαλαμηγός του Εμίρη του Άμπου Ντάμπι – «Δένει» στην Πάτρα από τα Εμιράτα
18:50 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος με ναρκωτικά και αεροβόλο όπλο! ΒΙΝΤΕΟ
18:41 Πέθανε ο θρυλικός Jogh Logde
18:31 Καταδικάστηκε για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς ο πρώην σύντροφός της, ποινή κάθειρξης 18 χρόνια!
18:21 Αγ. Παντελεήμονα: Άνδρας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα
18:19 Ποια είναι η Κορίνα Ματσάδο που κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης και το αφιέρωσε και στον Τραμπ! ΒΙΝΤΕΟ
18:00 Η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς που θέλει να κλείσει τις πληγές στη Βιβλική Γη της Επαγγελίας – Μια ειρήνη που την ήθελαν όλοι
17:52 Καρυστιανού για εκταφές: «Για να δίνουν το πράσινο φως έχουν σκεφτεί τρόπο να ελέγξουν το αποτέλεσμα»
17:45 ΔΕΥΑΠ: Επείγουσες εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης αύριο Σάββατο σε Γηροκομείο, Εγλυκάδα
17:45 «Είχε ξυρίσει τα μαλλιά της κόρης του για να μη βγαίνει», μαρτυρίες σοκ για τον 43χρονο που τραυμάτισε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του
17:34 Γιατί στο Περού η Βουλή ψήφισε την απομάκρυνση της προέδρου Ντίνα Μπολουάρτε
17:30 Γιατί ο Μητσοτάκης πασχίζει για 30% στις δημοκοπήσεις
17:20 «’Ενας εφοριακός λιγότερος, θα σκοτώσω και την εισαγγελέα»! Μαρτυρίες ΣΟΚ στη δίκη με το τσεκούρι ΒΙΝΤΕΟ
17:09 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Εκκίνηση στη μεγάλη γιορτή της Πάτρας
17:08 Ουκρανία: Χωρίς νερό δύο εκατομμύρια άνθρωποι μετά από ρωσικό βομβαρδισμό
17:00 Η Μενδώνη στην Πάτρα για το Ρωμαϊκό Ωδείο στα τέλη Οκτωβρίου
16:52 Θεσσαλονίκη: 7 χρόνια κάθειρξη σε 39χρονο με 1.000 φωτογραφίες και βίντεο παιδικής πορνογραφίας
16:50 Ο Οργανισμός του Προμηθέα και φέτος στο «Welcome to UP» – Φωτογραφίες
16:45 Πούτιν για Τραμπ: Δεν ξέρω αν αξίζει Νόμπελ, αλλά πράγματι προσπαθεί για την ειρήνη
16:40 Λάρισα: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για ληστείες για να πάρουν μικροποσά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ