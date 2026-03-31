Ξεμπλοκάρει το Εργοστάσιο Τέχνης στην Πάτρα – Αίτημα για 2,7 εκατ. ευρώ

Μετά από χρόνια στασιμότητας, αντιπαραθέσεων και εικόνων εγκατάλειψης, το έργο αναβάθμισης του εργοστασίου τέχνης στον Δήμο Πατρέων επανέρχεται στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με νέα χρηματοδοτική προοπτική και αυξημένο προϋπολογισμό που φτάνει τα 2.700.000 ευρώ.

Το έργο, που φιλοδοξεί να μετατρέψει τον εγκαταλελειμμένο χώρο σε κεντρική θεατρική σκηνή της πόλης, είχε αρχικά προϋπολογιστεί στα 1.800.000 ευρώ. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις, η διακοπή εργασιών και η διάλυση της σύμβασης οδήγησαν σε πλήρη επανασχεδιασμό και αναζήτηση νέων πόρων, καθώς έχουν περάσει τα χρόνια και τα οικοδομικά υλικά έχουν υποστεί ανατιμήσεις άρα πρέπει να αλλάξει και ο προϋπολογισμός του έργου.

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ

Το Εργοστάσιο Τέχνης κατασκευάστηκε το 2006, στο πλαίσιο της διοργάνωσης «Πάτρα–Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης», αποτελώντας έναν από τους βασικούς χώρους φιλοξενίας θεατρικών και μουσικών εκδηλώσεων. Ωστόσο, ο σεισμός του 2008 προκάλεσε σοβαρές ζημιές, με αποτέλεσμα το κτίριο να τεθεί εκτός λειτουργίας.

Εκτοτε, η πορεία του υπήρξε φθίνουσα. Η πρόσφατη αυτοψία της εφημερίδας «Πελοπόννησος» αποτυπώνει μία εικόνα πλήρους καταστροφής: αποξηλωμένα υλικά, κατεστραμμένοι χώροι και γενικευμένη λεηλασία, που καθιστούν δύσκολη ακόμη και την αναγνώριση της αρχικής του χρήσης ως θεατρικού και συναυλιακού χώρου.

ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ

Η προσπάθεια επανεκκίνησης ξεκίνησε θεσμικά το 2020, όταν εγκρίθηκε η σχετική μελέτη από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Πατρέων. Το 2021 επικαιροποιήθηκαν οι όροι δημοπράτησης και το έργο ανατέθηκε, κατόπιν διαγωνισμού, σε εργοληπτική επιχείρηση. Η σύμβαση υπεγράφη στις 22 Φεβρουαρίου 2022, με συμβατικό τίμημα 1.292.368 ευρώ και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης ενός έτους, έως τον Φεβρουάριο του 2023. Ωστόσο, ήδη από το καλοκαίρι του 2022 η ανάδοχος ζήτησε παράταση έξι μηνών.

Το έργο δεν προχώρησε όπως προβλεπόταν. Τον Μάρτιο του 2023 υποβλήθηκε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών και τον Μάιο του ίδιου έτους αίτηση διάλυσης της σύμβασης, η οποία έγινε αποδεκτή από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Εργου. Ακολούθησε νέα αντιπαράθεση μεταξύ Δήμου και αναδόχου. Ο Δήμος Πατρέων κατηγόρησε την εταιρεία ότι δεν τηρούσε τις συμβατικές της υποχρεώσεις, ενώ η ανάδοχος υποστήριξε ότι η διάλυση της σύμβασης έγινε με ευθύνη του Δήμου.

ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ

Η σύγκρουση κορυφώθηκε γύρω από το ύψος της αποζημίωσης. Η ανάδοχος ζήτησε ποσό 38.108 ευρώ, ενώ η επιτροπή παραλαβής εισηγήθηκε το ίδιο ποσό κατά πλειοψηφία. Ωστόσο, η δημοτική επιτροπή ενέκρινε τελικά αποζημίωση μόλις 5.832 ευρώ.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με την ανάδοχο να καταθέτει ένσταση. Το τεχνικό συμβούλιο Δημοσίων Εργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έκανε μερικώς δεκτή την ένσταση ως προς τη διαδικασία, χωρίς όμως να καθορίσει νέο ποσό αποζημίωσης. Τελικά, ο Δήμος διατήρησε το ποσό των 5.832 ευρώ, επιμένοντας ότι η ανάδοχος δεν εκτελούσε ορθά το έργο.

ΝΕΑ ΑΡΧΗ

Το έργο εισέρχεται πλέον σε νέα φάση, καθώς το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε τη νέα μελέτη (61/2026) και την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» του ΕΣΠΑ 2021–2027, κάτι που θεωρείται μία συμφωνημένη διαδικασία ανάμεσα σε Δήμο και Περιφέρεια.

ΣΤΟΧΟΣ

Η επανεκκίνηση του έργου δημιουργεί προσδοκίες για την αναβίωση ενός εμβληματικού χώρου πολιτισμού, που θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό πυλώνα καλλιτεχνικής δραστηριότητας στην Πάτρα. Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι η ομαλή υλοποίηση, χωρίς νέες καθυστερήσεις, ώστε το Εργοστάσιο Τέχνης να πάψει να αποτελεί σύμβολο εγκατάλειψης και να μετατραπεί ξανά σε ζωντανό κύτταρο πολιτισμού για την πόλη.

