Ξεκινά η επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την πρόληψη της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού

Από σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, ανοίγει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον πρώτο κύκλο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης για την πρόληψη και διαχείριση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Δικτυακής Πύλης e-IEP (https://mitroo.iep.edu.gr/login) και θα παραμείνει ανοιχτή έως την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, στις 13:00.

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση, διάρκειας 48 ωρών, ξεκινά την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, παράλληλα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων, στελέχη εκπαίδευσης, καθώς και σε ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Στόχος είναι η κατάρτισή τους σε σύγχρονες πρακτικές πρόληψης και παρέμβασης, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια και η ψυχοκοινωνική ευημερία των μαθητών.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της 4ης φάσης της Εθνικής Στρατηγικής για την καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού από το Υπουργείο Παιδείας, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Οι επιμορφώσεις ξεκίνησαν το 2024 και φέτος πραγματοποιούνται για πρώτη φορά παράλληλα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς για όλα τα στελέχη και τους εκπαιδευτικούς.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε: «Δίνουμε στους εκπαιδευτικούς τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να μπορούν να προλαμβάνουν, να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά κάθε περιστατικό βίας και εκφοβισμού. Κανένα παιδί δεν θα μένει μόνο του απέναντι στη βία».

Ο Πρόεδρος του ΙΕΠ, Σπύρος Δουκάκης, υπογράμμισε ότι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αποτελεί κρίσιμο βήμα για την ασφάλεια των μαθητών, ενώ η 4η φάση της επιμόρφωσης παρέχει πρακτικά εργαλεία προστασίας για κάθε μαθητή και μαθήτρια.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την αναγνώριση, πρόληψη και διαχείριση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού.

Ενίσχυση δεξιοτήτων για τη δημιουργία ασφαλούς και συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος.

Διασφάλιση ομαλής ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και εκπαιδευτικής προόδου των μαθητών.

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στον πρώτο κύκλο είναι 1.000, με επιλογή με σειρά προτεραιότητας βάσει της υποβολής της αίτησης. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Επιτυχούς Ολοκλήρωσης από το ΙΕΠ. Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΙΕΠ (https://elearning.iep.edu.gr).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

