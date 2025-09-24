Ξεκινά ο τελευταίος δολωματικός ψεκασμός σε Τοπικές Κοινότητες της Αχαΐας – Ποιες περιοχές αφορά

Παρακαλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να έχουν ανοικτά τα ελαιοκτήματα τους, αν είναι δυνατό να παρευρίσκονται κατά τη διάρκεια του ψεκασμού και να αναφέρουν στην υπηρεσία οποιοδήποτε πρόβλημα υποπέσει στην αντίληψή τους.

24 Σεπ. 2025 14:32
Pelop News

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Αχαϊας ανακοινώνεται ότι από την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 αρχίζει ο τελευταίος γενικός δολωματικός ψεκασμός δακοκτονίας 2025, στις παρακάτω Δημοτικές και Toπικές Κοινότητες των Δήμων Πατρών και Αιγιαλείας:

Δήμος Πατρέων: ΑΡΓΥΡΑ, ΣΕΛΛΑ, ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ, ΠΛΑΤΑΝΙ, ΔΡΕΠΑΝΟ, ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ, ΡΙΟ, ΑΚΤΑΙΟ, ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΘΕΑ & ΚΡΗΝΗ

Δήμος Αιγιαλείας: ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ, ΖΗΡΙΑ, ΚΑΜΑΡΕΣ, ΛΟΓΓΟ, ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, ΝΕΡΑΤΖΙΕΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ, ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΙΓΙΟ, ΚΟΥΝΙΝΑ, ΜΑΥΡΙΚΙ, ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητοι οι ψεκασμοί καλύψεως από τους ίδιους τους ελαιοπαραγωγούς σε ελαιοκτήματα που βρίσκονται σε εστίες δάκου καλλιεργούνται με ευαίσθητες στη δακοπροσβολή ποικιλίες ελιάς ή βρίσκονται σε οριακή παραγωγή (αργιολόγια, κλπ) όπου οι δολωματικοί ψεκασμοί έχουν μειωμένη αποτελεσματικότητα.

Από την πλευρά τους οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να απομακρύνουν τις μελισσοκυψέλες τους από τις ψεκαζόμενες περιοχές κατά τη διάρκεια των ψεκασμών.

Καλούνται ακόμη, οι ελαιοπαραγωγοί αυτών των περιοχών να μεριμνήσουν για την αντιμετώπιση του δάκου άμεσα με ιδία μέσα, δεδομένου ότι ο έγκαιρος ψεκασμός είναι κρίσιμος για την επιτυχή καταπολέμησή του.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι ελαιοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Αχαΐας τηλ 2613 613723, 718 και 701.
