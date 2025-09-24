Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για μετεγγραφές φοιτητών, πότε εκπνέει η προθεσμία

Από σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για μετεγγραφή ή μετακίνηση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (ΑΕΑ) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://transfer.it.minedu.gov.gr. Η προθεσμία λήγει στις 2 Οκτωβρίου, στις 14:00.

Η διαδικασία αφορά φοιτητές με αδέλφια στο πανεπιστήμιο, όσους εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες (μοριοδοτούμενα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, σοβαρές παθήσεις) και περιπτώσεις κατ’ εξαίρεση λόγω ιδιαίτερων και σοβαρών λόγων.

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται όνομα χρήστη και κωδικός που έχει χορηγηθεί από τη γραμματεία του τμήματος, ενώ για την αυτοματοποιημένη επαλήθευση δικαιολογητικών απαιτείται ΑΦΜ για την αναζήτηση πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης.

Εξαιρούνται οι φοιτητές κυπριακής καταγωγής και όσοι εισήχθησαν μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2025, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τις σχετικές ημερομηνίες με επόμενο Δελτίο Τύπου.

