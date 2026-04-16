Ξεκίνησε το τουρνουά πόλο «Κωνσταντίνος Αντίοχος» της ΝΕΠ – Αποτελέσματα/φωτογραφίες/βίντεο

Ξεκίνησε στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» το τουρνουά στη μνήμη του Κωνσταντίνου Αντίοχου, το οποίο διοργανώνει η ΝΕΠ για την ηλικιακή κατηγορία Κ16. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα:

– ΝΕΠ-Ροή 13-12. Τα 8λεπτα: 3-5, 3-2, 3-3, 4-2. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 4, Καρλέτσης 3, Κούρτης 2, Θεριάκης 1, Καλύβας 1, Γιαπουάι 2.

– Ηλυσιακός-Νηρέας Γέρακα 19-11.

– Πανιώνιος-Εθνικός 16-7.

Η σύνθεση της ΝΕΠ στο τουρνουά «Κωνσταντίνος Αντίοχος» (Κ16): Κωνσταντίνος Γαλάνης Αθανάσιος Γιαννόπουλος Ανδρέας Γιαουπάι Έκτορας Γιουρούκος Ιωάννης Θεριακής Παναγιώτης Καλύβας Ιωακείμ Κάνδυλας Μαριος Κάνδυλας Γεώργιος Καρλέτσης Μιχάλης Κούρτης Δημοσθένης Μητρόπουλος Γεώργιος Νταβλούρος Νίκος Παπαναγιώτου Δημήτρης Παπανίκος Κωνσταντίνος Τζελετόπουλος Δημήτρης Χασάπης

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



