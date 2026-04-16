Ξεκίνησε το τουρνουά πόλο «Κωνσταντίνος Αντίοχος» της ΝΕΠ – Αποτελέσματα/φωτογραφίες/βίντεο

Η ΝΕΠ διοργανώνει για μια ακόμη χρονιά τουρνουά πόλο στην ηλικιακή κατηγορία Κ16 στη μνήμη του αξέχαστου Κωνσταντίνου Αντίοχου.

Τα παιδιά της ΝΕΠ πριν βουτήξουν στην πισίνα
16 Απρ. 2026 16:06
Ξεκίνησε στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» το τουρνουά στη μνήμη του Κωνσταντίνου Αντίοχου, το οποίο διοργανώνει η ΝΕΠ για την ηλικιακή κατηγορία Κ16. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα:
– ΝΕΠ-Ροή 13-12. Τα 8λεπτα: 3-5, 3-2, 3-3, 4-2. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 4, Καρλέτσης 3, Κούρτης 2, Θεριάκης 1, Καλύβας 1, Γιαπουάι 2.
– Ηλυσιακός-Νηρέας Γέρακα 19-11.
– Πανιώνιος-Εθνικός 16-7.
Ξεκίνησε το τουρνουά πόλο «Κωνσταντίνος Αντίοχος» της ΝΕΠ - Αποτελέσματα/φωτογραφίες/βίντεο Ξεκίνησε το τουρνουά πόλο «Κωνσταντίνος Αντίοχος» της ΝΕΠ - Αποτελέσματα/φωτογραφίες/βίντεο Ξεκίνησε το τουρνουά πόλο «Κωνσταντίνος Αντίοχος» της ΝΕΠ - Αποτελέσματα/φωτογραφίες/βίντεο Ξεκίνησε το τουρνουά πόλο «Κωνσταντίνος Αντίοχος» της ΝΕΠ - Αποτελέσματα/φωτογραφίες/βίντεο Ξεκίνησε το τουρνουά πόλο «Κωνσταντίνος Αντίοχος» της ΝΕΠ - Αποτελέσματα/φωτογραφίες/βίντεο Ξεκίνησε το τουρνουά πόλο «Κωνσταντίνος Αντίοχος» της ΝΕΠ - Αποτελέσματα/φωτογραφίες/βίντεο Ξεκίνησε το τουρνουά πόλο «Κωνσταντίνος Αντίοχος» της ΝΕΠ - Αποτελέσματα/φωτογραφίες/βίντεο Ξεκίνησε το τουρνουά πόλο «Κωνσταντίνος Αντίοχος» της ΝΕΠ - Αποτελέσματα/φωτογραφίες/βίντεοΞεκίνησε το τουρνουά πόλο «Κωνσταντίνος Αντίοχος» της ΝΕΠ - Αποτελέσματα/φωτογραφίες/βίντεο
Η σύνθεση της ΝΕΠ στο τουρνουά «Κωνσταντίνος Αντίοχος» (Κ16):
Κωνσταντίνος Γαλάνης
Αθανάσιος Γιαννόπουλος
Ανδρέας Γιαουπάι
Έκτορας Γιουρούκος
Ιωάννης Θεριακής
Παναγιώτης Καλύβας
Ιωακείμ Κάνδυλας
Μαριος Κάνδυλας
Γεώργιος Καρλέτσης
Μιχάλης Κούρτης
Δημοσθένης Μητρόπουλος
Γεώργιος Νταβλούρος
Νίκος Παπαναγιώτου
Δημήτρης Παπανίκος
Κωνσταντίνος Τζελετόπουλος
Δημήτρης Χασάπης

