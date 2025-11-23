Ξεκινούν οι συνομιλίες για το Ουκρανικό: Στη Γενεύεη Ρούμπιο και Γουίτκοφ

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, έφτασαν σήμερα Κυριακή στη Γενεύη για να συμμετάσχουν σε συνομιλίες με στόχο την προώθηση ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία, όπως μεταδίδει το Reuters.

Στις συζητήσεις, που θεωρούνται κρίσιμες για τις εξελίξεις του πολέμου, θα λάβουν μέρος εκπρόσωποι των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων εθνικών συμβούλων ασφαλείας από Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία. Η ουκρανική αντιπροσωπεία ηγείται ο επικεφαλής του γραφείου του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ.

Η αμερικανική πλευρά, που διαψεύδει κατηγορίες ότι το σχέδιο 28 σημείων αποτελεί απλώς «λίστα ρωσικών απαιτήσεων», επιδιώκει να συμφωνηθεί ένα πλαίσιο πριν από τυχόν συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι. Ο Ρούμπιο και ο Γουίτκοφ, μαζί με τον υπουργό Στρατού Ντάνιελ Ντρίσκολ, θα εστιάσουν σε εγγυήσεις ασφαλείας και όρους ειρήνης.

Παράλληλα, ο απεσταλμένος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα παρουσιάσει την εναλλακτική ευρωπαϊκή πρόταση, η οποία, σύμφωνα με το Bloomberg, απορρίπτει ρητά τον όρο μείωσης του μεγέθους των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Η θέση αυτή ενισχύεται από δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τόνισε την ανάγκη στέρεων εγγυήσεων για να αποτραπεί η επανεμφάνιση ρωσικών δυνάμεων στο μέτωπο.

Η ΕΕ φαίνεται αποφασισμένη να μην παραχωρήσει περαιτέρω ερείσματα στη Μόσχα, επιδιώκοντας μια λύση που να σέβεται την κυριαρχία του Κιέβου και να αποτρέψει γεωπολιτικές υποχωρήσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν. Αν η ευρωπαϊκή πρόταση συνδυάσει ρεαλισμό με σταθερές αρχές, χωρίς να ακυρώνει πλήρως το αμερικανικό σχέδιο, μπορεί να ανοίξει δρόμο για ευρεύτερη ευρωπαϊκή εμπλοκή και την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

